Výsledky komunálních voleb v Bílině platí, rozhodl krajský soud. Ke kupčení s hlasy podle něj nedošlo

Žalobu kvůli volbám v Bílině, které se uskutečnily v říjnu 2018, podával Pavel Musil ze sdružení Nezávislí v Bílině HNHRM. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování vyhodnotil soud jako nedůvodný, a to ve všech jeho směrech.

„Zejména jsme se soustředili na problematiku kupčení s hlasy voličů v Bílině a tam přes masivní dokazování i skrze četné svědecké výslechy jsme nedospěli k takovému závěru, že by k nějakému masovému nepřípustnému uplácení voličů docházelo tak, aby byly zatemněny výsledky voleb,“ uvedla soudkyně Markéta Lehká.

Řada svědků byla podle soudu nedůvěryhodných, někteří museli být opakovaně předvoláváni, některé předvedla policie. „Svědci si vzájemně rozporovali, navzájem i v rámci svých vyjádření učiněných ve vztahu k soudu a policii,“ uvedla soudkyně.

Krajský soud na základě návrhu Musila nechal už po volbách přehrát 11 videonahrávek. Lidé v nich uváděli, že dostávali 300 nebo 400 korun za to, že vhodí do urny lístky pro konkrétní stranu. Někteří říkali, že k volbám právě kvůli uplácení nešli. V nově nařízeném líčení několik svědků kupčení potvrdilo, další to odmítli.

Krajský soud se před rokem částí Musilových důkazních návrhů vůbec nezabýval s vysvětlením, že byly uplatněny až dodatečně, tedy po lhůtě pro zpochybnění voleb a nedlouho před rozhodnutím krajského soudu.

Opakované spory v Bílině

S provedeným výkladem zákona Musil polemizoval v ústavní stížnosti. Poukázal na to, že v předvolání k ústnímu jednání jej krajský soud poučil, že veškeré důkazy je možné navrhnout do skončení jednání. Ústavní soudci Musilovi vyhověli, krajský soud porušil jeho právo na soudní ochranu, když podané důkazní návrhy nezohlednil. Projednat je mohl, listiny měl k dispozici.

Soudkyně ve čtvrtek uvedla, že přes masivní dokazování se navrhovateli nepodařilo prokázat porušení zákona ohledně uplácení voličů. U některých svědků soud prokázal, že nebyli vůbec u voleb, další nebyli občany Bíliny. Připomínky ohledně přípravy voleb ze strany Musila zhodnotil soud jako nedůvodné, protože se volby řádně uskutečnily.

Ojedinělé případy podle soudu nemohou způsobit zneplatnění voleb, protože nebyla masově narušena vůle voličů. „Volební soudy by měly vystupovat aktivisticky jen v případech, že došlo ke křiklavému porušení zákona,“ zdůraznila soudkyně. Proti usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

Komunální volby v Bílině vyhrálo hnutí ANO, získalo devět křesel v 29členném zastupitelstvu. Nezávislí v Bílině – HNHRM skončili čtvrtí a mají tři křesla. Spory kolem voleb v Bílině řešil soud už v roce 2014. Tehdy nařídil volby v Bílině opakovat, a to právě kvůli kupčení s hlasy.