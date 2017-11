Policie znovu žádá sněmovnu o vydání Babiše a Faltýnka. 'Systém nespí,' reagoval šéf ANO

Policie v úterý zaslala do sněmovny novou žádost o vydání poslanců Babiše a Faltýnka (oba ANO). Vyšetřovatelé je chtějí stíhat kvůli dotacím na Čapí hnízdo. Ačkoli bývalá sněmovna dva hlavní muže hnutí ANO při minulém hlasování k trestnímu stíhání vydala, imunitu získali oba politici opětovným zvolením. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 9:49 21. 11. 2017 (Aktualizováno: 11:11 21. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a 1. místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek při projevech o jejich vydání k trestnímu stíhání | Foto: koláž: Český rozhlas | Zdroj: ČTK

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová potvrdila, že se úterní žádost týká dvou poslanců a souvisí s kauzou Čapí hnízdo.

KAUZA ČAPÍ HNÍZDO V souvislosti s padesátimilionovou dotací na farmu Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Oba sněmovna ke stíhání vydala na počátku září, v říjnových parlamentních volbách ale mandáty obhájili. Policie tak musela jejich stíhání přerušit a znovu o jejich vydání požádat. Stíhání poslanců bylo přerušeno poté, co výsledky voleb vyhlásila Státní volební komise.

„Vyšetřovatel dnes poslal žádost o vydání dvou poslanců v souvislosti s dotací na farmu Čapí hnízdo,“ řekla Radiožurnálu bez bližších podrobností.

Ke konkrétním jménům zákonodárců, o jejichž vydání policie žádá, se mluvčí nevyjádřila.

Babiš: systém nespí, čekal jsem to

Babiš i Faltýnek jakékoliv obvinění dlouhodobě odmítají. Kauzu považují za vylhanou a vyfabulovanou.

„No jasně, systém nespí, dalo se to čekat. Jsem překvapen tou rychlostí a urputností. Všechny kroky policie včetně dnešního rychlého doručení mě stále přesvědčují, že to je čistě politická kauza,“ napsal v SMS Radiožurnálu. „Včera (v pondělí 20. 11., pozn. red.) po obědě jsme jako noví poslanci složili slib a ani ne za 24 hodin už policie žádá o mé vydání,“ napsal Babiš.

„Každopádně ta rychlost, s jakou po mně jdou, opět jenom dokazuje, jak ohromný strach má korupční systém. Jak moc se mě ten starý systém bojí a jak urputně se mě snaží dostat. Ještě než sestavíme vládu, která by lidem ukázala, že premiér může dělat věci pořádně a ve prospěch lidí.“

Žádost teď nemá kdo převzít

Podle bývalé předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslavy Němcové z ODS zatím policejní žádost nemá kdo převzít. „Až to bude doručeno, tak to bude doručeno předsedovi sněmovny, nebo kanceláři, kde je předseda sněmovny. Tam to dají do sejfu a počkají na zvolení nového předsedy,“ popsala postup serveru iROZHLAS.cz.

Nový předseda dolní komory, kterým by se mohl stát Radek Vondráček z hnutí ANO, pak žádost policie předá mandátovému a imunitnímu výboru. Ten by měl být ustanoven už ve středu, alespoň podle programu ustavující schůze sněmovny. Poslanci se během prvního jednacího dne shodli zatím jen na počtu členů výboru, kterých by mělo být nově 19.

„Zatím tedy není nikdo, kdo by přijmul, ani kdo by předal (žádost o vydání – pozn. red.),“ pokračovala Němcová. Dodala současně, že zatím nemá informaci o tom, že by policejní žádost byla do sněmovny doručena.

To v SMS Radiožurnálu napsal i Andrej Babiš. „Sněmovna ještě není ustavená, není zatím ustaven mandátový a imunitní výbor, není zvolen předseda sněmovny, takže žádost nemůže ve Snemovně nikdo převzít, ale Sabina Slonková, novinářka, která mě bytostně nesnáší a dostává od policie zprávy z první ruky, už má článek, že je ve sněmovně žádost. Donesla jí tyto informace policie?“

Anketa: 91 poslanců pro vydání

Server iROZHLAS.cz v minulém týdnu oslovil všech 200 poslanců a poslankyň nové sněmovny s dotazem, jak budou hlasovat v případě, že do dolní komory nová žádost o vydání Babiše a Faltýnka dorazí.

Pro vydání by se vyslovilo pouze 91 poslanců, 55 jich prý zatím není rozhodnuto, drtivá většina z nich je právě z Babišova hnutí.

Čtyřiačtyřicet poslanců pak na dotaz serveru iROZHLAS.cz nereagovalo. Jednoznačný postoj, že budou hlasovat proti vydání, pak vyslovilo deset poslanců – devět z hnutí ANO. Odpovědi poslanců najdete zde.

Lidovci jsou pro vydání

Předsednictvo KDU-ČSL v úterý dopoledne doporučilo svým poslancům hlasovat pro vydání Babiše s Faltýnkem. Na twitteru to uvedl místopředseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola.

Poslanec KDU-ČSL Jiří Juránek se ale v anketě serveru iROZHLAS.cz vyslovil proti vydání. „Ještě nikdy jsem nehlasoval pro vydání žádného senátora, když jsem byl členem Senátu. A nemám v plánu hlasovat pro vydání kohokoli, protože myslím, že ochrana, která je, není ochranou lidí, ale ochranou orgánu, tedy Poslanecké sněmovny,“ uvedl v anketě.

Opačný názor má jeho stranický kolega a ministr zemědělství v Sobotkově vládě Marian Jurečka. „Stejně jako před dvěma měsíci budu hlasovat pro vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Chci, ať je tato kauza vyšetřena a je v ní jednou pro vždy jasno,“ napsal na twitteru.

Stejně jako před dvěma měsíci budu hlasovat pro vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Chci, ať je tato kauza vyšetřena a je v ní jednou pro vždy jasno. Mimochodem i proto, že ANO mělo a má ve svém programu k imunitě takový jasný postoj a já tento postoj rád podpořím. pic.twitter.com/0bK1iKKGaE — Marian Jurečka (@MJureka) November 21, 2017

Jedenáct obviněných

Deník Právo dříve uvedl, že v dokumentech ke kauze figuruje Babišova nynější manželka Monika Babišová, jeho děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.