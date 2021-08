Řízení s Babišem ke střetu zájmů pokračuje. Černošice se ho navzdory premiérově žalobě rozhodly nepřerušit

Městský úřad v Černošicích nadále vede přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) proti zákonu o střetu zájmů. Poté, co předseda vlády podal na radnici žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, měli tamní úředníci dvě možnosti: počkat na výsledek soudního sporu, či v řízení pokračovat. A Černošice se nakonec rozhodly premiérův případ nepřerušit, zjistil iROZHLAS.cz. Babiš město zažaloval v polovině května, řízení má za nezákonné. Doporučujeme Černošice 5:00 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Městský úřad, odbor přestupků, dospěl k závěru, že na základě podané žaloby nebude zahájené řízení přerušovat.“ Alespoň takové stanovisko zveřejnil Městský úřad v Černošicích na svém webu poté, co server iROZHLAS.cz informoval o žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO).

Předseda vlády se na Krajský soud v Praze obrátil v polovině května. Podal tam žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Důvodem je právě řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které s ním černošická radnice vede kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra.

Stěžejním argumentem Babiše je, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. To znamená, že by tuzemská justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát. Černošice totiž o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International už v minulosti rozhodovaly.

Žaloba nemá přitom odkladný účinek. Bylo tak plně na zvážení Černošic, zda počkají na výsledek soudního sporu, či budou v přestupkovém řízení pokračovat. Pokud by totiž Babiš u soudu uspěl, mohl by nařídit zastavení celé kauzy. Městský úřad se však rozhodl řízení nepřerušit.

Zastavení řízení

Server iROZHLAS.cz se na celou věc opakovaně ptal vedoucího odboru přestupků černošického úřadu Josefa Sedláčka. Ten ale případ nechce komentovat. „Vše, co zatím Městský úřad Černošice ve věci mohl zveřejnit k podnětu Transparency International, je vpravo dole na titulní straně našeho webu,“ uvedl pouze.

„Já žádný střet zájmů nemám a toto je účelová akce tohoto úřadu.“ premiér Andrej Babiš (ANO) (pro ČT)

Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Brání se tím, že holding Agrofert vložil do svěřenských fondů. A černošické řízení označuje za uměle vytvořenou kauzu. „To dělají moji právníci, já jsem jim dal plnou moc a mě to vůbec jako nezajímá. Já žádný střet zájmů nemám a toto je účelová akce tohoto úřadu,“ komentoval to premiér pro Českou televizi.

Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem může podle platného znění podat každý, kdo „tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím“. Soud posléze rozhoduje o tom, zda byl daný zásah nezákonný.

Černošice v roce 2019 rozhodly, že Babiš porušil kvůli vlastnictví mediálních domů Londa a Mafra zákon o střetů zájmů. Úřad došel k závěru, že premiér společnosti přes svěřenské fondy nadále ovládá. A to podle tuzemské legislativy nesmí. Radnice mu proto vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj, který v té době vedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO. Hejtmanství nakonec uvedlo, že se přestupek nestal. Premiér se proto v žalobě nyní opírá o to, „že spáchání tohoto přestupku nebylo žalobci prokázáno a toto předchozí řízení bylo zastaveno“.