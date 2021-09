Česko poslalo Pfizeru předobjednávku na vakcíny pro 700 tisíc dětí. Firma nejdříve musí získat povolení

Česko předobjednalo vakcínu proti koronaviru pro 700 tisíc dětí ve věku od pěti do 11 let. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Očkovací látka, které se bude podávat o dvě třetiny méně než u dospělých, zatím není schválená. Konsorcium firem Pfizer a BioNTech teď připravuje data pro Evropskou lékovou agenturu. Praha 8:59 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud vakcína dostane povolení, děti od pěti let by se mohly začít očkovat odhadem ke konci roku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo předobjednávku na vakcíny pro děti už o letních prázdninách.

„Tehdy bylo nutné, aby všechny státu EU daly určitou indikativní poptávku. Počítáme s tím, že by došlo k proočkování kompletní této populace. Je reálné, i na základě zkušenosti s celkovou proočkovaností, že by naočkována být mohla. Záležet bude hodně na rodičích, ale vakcíny objednáné máme,“ řekl Radiožurnálu šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

V Česku žije asi 809 tisíc dětí ve věku od 5 do 11 let, ministerstvo tedy předobjednalo vakcíny pro asi 86 procent z nich.

Klíčové povolení

Evropské léková agentura dosud povolila používat očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech pro všechny od 12 let.

Společnosti nyní oznámily, že v příštích týdnech budou chtít podat žádost o schválení své vakcíny i pro děti od pěti do 11 let, a to jak na americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), tak na Evropskou lékovou agenturu (EMA). Teprve po jejím schválení se jí začne zabývat i Česká vakcinologická společnost.

„Pokud bude vakcína registrovaná Evropskou lékovou agenturou, budeme se o tom bavit a posuzovat všechna pro a proti. Bude to záviset na mnoha faktorech, protože posouzení pro a proti není jen bezpečnost a účinnost vakcinace, ale i riziko covidu. A tohle riziko se mění s časem,“ vysvětlil Radiožurnálu pediatr Daniel Dražan, jeden z členů vakcinologické společnosti.

Pokud by všechna stanoviska byla kladná, včetně toho finálního od ministerstva zdravotnictví, Dražan odhaduje, že případné očkování mladších dětí bude v Česku ke konci roku.

Účinnost látky

Společnost Pfizer vydala v pondělí první stručnou zprávu z klinických testů, do nichž se zapojilo zhruba 2300 dětí. A ta ukazuje na to, že vakcína je bezpečná a funguje.

„Je dostatečně imunogenní - tzn. vytváří tedy protilátky stejným způsobem jako dospělá dávka u lidí nad 16 let. Dozvěděli jsem se také, že má stejné nežádoucí účinky, tzn. je stejně bezpečná,“ doplnil Dražan.

Dětem bude určená třetinová dávka oproti té určené dospělým, namísto 30 mikrogramů budou dostávat pouze 10. Tak jako u mladistvých a dospělých budou dostávat dvě dávky po 21 dnech.

Vakcíny pro malé děti jsou schválené například v Číně, kde už v červnu povolení pro děti od tří let dostala vakcína firmy Sinovac. Nicméně očkování mohou děti mladší 12 let dostat už i v Evropské unii, v září ho povolilo Slovensko. A to ještě předtím, než byly zveřejněny první výsledky klinických studií. Nejde ale o plošné očkování, určené je hlavně dětem se zhoršenou imunitou a závažnými onemocněními. Podobně se ke třetím dávkám pro děti od 5 let staví i Izrael.

Klinické testy provádí také Moderna, tedy druhý z výrobce vakcín proti koronaviru na bázi nukleových kyselin, těch v současnosti nejmodernějších typů vakcín. Tyto klinické testy ale zatím ještě nejsou u konce.