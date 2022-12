V Česku výrazně stoupnul počet vražd oproti minulému roku, policisté evidují 150 případů

Počet vražd v Česku spáchaných v letošním roce se oproti loňsku výrazně zvýšil. Zatímco v celém roce 2021 evidovali policisté 105 těchto násilných trestných činů, letos jich od ledna do konce listopadu zaznamenali již 150. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na policejním webu. Stejně jako v předchozím roce mohou za nejvíce vražd špatné osobní vztahy. Praha 9:15 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet vražd v Česku oproti loňsku stoupnul téměř o třetinu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loňské číslo přesáhli vrahové již v září. Policejní prezidium tehdy sdělilo, že za tím nelze hledat žádný konkrétní společenský jev. Vraždy je podle něj nutné posuzovat případ od případu. Loni i předloni však kriminalita včetně vražd zejména kvůli opatřením proti šíření epidemie covid-19 poklesla.

V roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie nemoci covid-19, řešili policisté 143 vražd. Bývalý ředitel kriminální policie Michal Foit tehdy na tiskové konferenci ke statistikám prohlásil, že číslo není zásadním vybočením z průměru, který se posledních pět let pohybuje kolem 135 až 140 případů ročně s objasněností okolo 97 procent.

Podle statistik policisté zatím letos evidují 77 vražd motivovaných osobními vztahy. Objasnili doposud 65 z nich. Zaznamenali také pět loupežných, tři sexuální a čtyři vraždy na objednávku. Zbývajících 61 vražd mělo motivy, které policejní statistici nepodřadili ani pod jednu z těchto kategorií.

Vliv pandemie

Kriminalita v Česku se letos zvýšila. Zatímco loni policisté evidovali od začátku ledna do konce listopadu 142 492 trestných činů, letos to bylo 170 096 trestných činů. Vyplývá to z policejních statistik. Počet je ale nižší než za stejné období roku 2019, kdy policie registrovala přes 185 000 skutků.

V následujícím roce vypukla pandemie nemoci covid-19, na poklesu kriminality v letech 2020 a 2021 se tak mohla podílet například protikoronavirová opatření nebo i nižší počet turistů v zemi. Nárůst oproti loňskému roku zaznamenali policisté ve všech kategoriích.

Většinu zaznamenaných trestných činů tvořila majetková kriminalita. Letos u ní za 11 měsíců policisté evidovali 92 337 trestných činů, o téměř 21 000 více než loni. Nárůst policisté zaznamenali u krádeží i vloupání. U hospodářské kriminality přibylo asi 1500 skutků na 13 009 činů. Mravnostních trestných činů meziročně přibylo o téměř 300 na 3133.

Zvýšil se také počet případů násilné kriminality. Zatímco loni v této kategorii kriminalisté řešili do listopadu 11 239 činů, letos to bylo 12 369 činů.

Objasněnost trestné činnosti se stejně jako v minulých letech pohybovala okolo 45 procent, policisté za 11 měsíců letošního roku vyřešili téměř 75 000 trestných činů. Nejlépe se kriminalistům, stejně jako dříve, dařilo řešit vraždy.

Za celý loňský rok policie v Česku zaznamenala 153 233 trestných činů, meziročně o sedm procent méně. Kriminalita v Česku od roku 2013 klesá, výjimkou byl právě rok 2019, kdy stoupla o 3,5 procenta. Údaje za letošní rok policisté zřejmě zveřejní v lednu.

Počet některých trestných činů v ČR za období od ledna do listopadu v letech 2022, 2021 a 2019 2022 2021 2019 vraždy 150 98 125 násilná kriminalita 12 369 11 239 12 743 mravnostní kriminalita 3133 2856 2562 majetková kriminalita 92 337 71 400 93 512 hospodářská kriminalita 13 009 11 561 22 853 vojenské a protiústavní činy 12 9 50