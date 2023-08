Kolik mají chataři platit za svoz odpadu? Chalupáři platí za nemovitost, místní za člověka a obcím to vadí

Některé obce v rekreačních oblastech se potýkají s nárůstem objemu odpadu. Mohou za to rekreanti, kteří často na svých chatách a chalupách tráví období od jara do konce léta. Využívají přitom možnosti práce z domova a platí obci svoz odpadu jen za nemovitost. Stálí obyvatelé přitom platí za každou osobu v domácnosti. Obcím tím narůstají náklady na likvidaci odpadků. Klíny (Mostecko) 12:39 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena, odpad, popelnice, kontejnery | Zdroj: Profimedia

„U nás to máme komplikované v tom, že tu máme zhruba 175 trvalých občanů a k tomu máme 260 chat. Ti chataři platí vlastně stejně jako ten jeden občan. Není to ovšem problém chatařů, ale systému, který je nastaven zákonem,“ popisuje situaci v Klínech v Krušných horách na Mostecku starostka Zdeňka Němečková (nez.).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Některým obcím přidělávají starosti odpady od chalupářů. Řeší to třeba v Klínech nebo v Krásné Lípě

Když se pak rozpočítává počet vytříděného odpadu a počet vyprodukovaného odpadu, tak se chataři nezohledňují a nezapočítávají.

„Potom mají trvalí občané mnohem větší objemy produkce odpadu a také mnohem méně třídí, než by měli. Chataři totiž zkreslují ta data. A to je velký problém, protože my pak budeme platit víc – za trest, že produkujeme mnoho odpadu,“ dodává Němečková.

Řešení Krásné Lípy

Letos v dubnu Ústavní soud zrušil odpadovou vyhlášku Krásné Lípě na Děčínsku. Ta platila nejméně deset let, v posledních letech si ale kvůli ní ministerstvo vnitra s městem pravidelně dopisovalo.

Jak spočítat, kolik odpadků lidé vyhodí v příštích letech? Vědci z Brna na to vytvořili aplikaci Číst článek

Základní poplatek podle vyhlášky činil 1100 korun na rok, rezidenti ale měli slevu 440 korun, a platili tak ročně jen 660 korun na osobu. Podle soudu to bylo diskriminační, a to i přesto, že poplatek 1100 platí rekreanti za objekt, a ne za osobu.

V Krásné Lípě proto chystají vyhlášku novou. „V nějakých třech variantách to připravíme pro radu. Logika je taková, abychom skupině, o kterou nám šlo, nechali poplatek na současné úrovni,“ vysvětluje nezávislý starosta Jan Kolář.

Nová vyhláška se bude řídit tím, co obci vytkl Ústavní soud. Pokusí se jít cestou různých slev pro určité skupiny osob.

Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Lucie Ješátkové nechystá v nejbližší době změnu legislativy, která by obcím pomohla situaci řešit.