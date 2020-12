Rath si stěžoval na politickou objednávku ve své kauze. Podjatost senátu Nejvyššího soudu mu ale zamítli

Bývalý hejtman David Rath, odsouzený za korupci kolem zakázek Středočeského kraje, se neúspěšně pokusil zpochybnit nestrannost senátu Nejvyššího soudu (NS), který rozhoduje v první větvi kauzy. Námitku podjatosti Ratha i dalších odsouzených nejprve odmítl NS, následně Rath neuspěl ani s ústavní stížností, vyplynulo z justičních databází. Věcně zatím nejvyšší instance o dovoláních v první větvi kauzy nerozhodla. Brno 12:07 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolací Vrchní soud v Praze uložil někdejšímu politikovi sedm let vězení plus peněžitý trest a zákaz působení ve výkonných funkcích v samosprávě. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Věc je nevyřízena, stále ji rozhoduje stejný senát,“ uvedl mluvčí NS Petr Tomíček. Jde o dovolání obviněných i nejvyššího státního zástupce v jejich neprospěch.

Rath nechtěl, aby se dovoláními zabývali soudci NS Ivo Kouřil, Jan Engelmann a Vladimír Veselý, kteří dříve spolurozhodovali o stížnosti pro porušení zákona v téže korupční kauze. Prosadili tehdy právní názor, že odposlechy jsou v kauze použitelné, což před tím zpochybnil Vrchní soud v Praze.

‚Děda to zařídí…‘ Příběh uplácení a vydírání na Vrchním soudu v Praze očima reportérů iROZHLAS.cz Číst článek

Rath už tehdy uváděl, že NS podlehl nátlaku ministerstva spravedlnosti a prezidenta Miloše Zemana, a podvolil se tak politické objednávce. Podobně argumentoval i v poslední námitce podjatosti a ústavní stížnosti, avšak neuspěl.

„NS se dostatečně vypořádal s návrhem stěžovatele a reagoval na jeho námitky, které nyní v ústavní stížnosti opakuje, zjevně nespokojen se způsobem, jak o nich bylo rozhodnuto,“ stojí v usnesení Ústavního soudu. NS nyní může věcně rozhodnout jak o dovolání Ratha, tak dalších odsouzených a nejvyššího státního zástupce, aniž by se měnilo složení senátu.

Pravomocný verdikt v první větvi korupční kauzy padl loni v červnu, sedm let od Rathova zadržení policií. Odvolací Vrchní soud v Praze uložil někdejšímu politikovi sedm let vězení plus peněžitý trest a zákaz působení ve výkonných funkcích v samosprávě.

Bývalý šéf vojenské kanceláře Hradu Pilc má znovu prověrku. S prezidentem bude jednat o návratu Číst článek

Soud uznal Ratha vinným z ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. V další části obžaloby jej zprostil. Odsouzeni byli také bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová, její manžel Petr Kott a další podnikatelé, manažeři a stavaři.

V druhé větvi procesu Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně prodloužil trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně největší české stavební firmy Metrostav. Druhou větví se ještě bude zabývat odvolací vrchní soud. Někdejší vlivný politik ČSSD Rath je ve vězení.