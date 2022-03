Děti se ptají: Kdo je to vlastně Vladimir Putin a proč se s ním Zeman kamarádil? Odpovídá politolog Jiří Pehe

Válku na Ukrajině pozorují skrze média a sociální sítě i děti. Na to, co je doopravdy zajímá, ale často odpověď nenajdou nebo jí dostatečně neporozumí. Členové Dismanova souboru se ve speciální sérii rozhovorů ptají odborníků na to, co je jim a jejich vrstevníkům nejasné. Ve čtvrtém rozhovoru se Meda (13) a Alex (13) ptali politologa Jiřího Pehe na osobu Vladimira Putina. Ději se ptají Praha 9:56 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve čtvrtém rozhovoru se Meda (13) a Alex (13) ptali politologa Jiřího Pehe na osobu Vladimira Putina | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

Kdo je to vlastně Vladimir Putin? Jak se dostal v Rusku k moci?

Vladimir Putin je původně bývalý agent KGB, což byla ruská špionážní služba. Sám o sobě říká, že vyrůstal v takových dost drsných podmínkách v Petrohradu jako dítě ulice. A někdy okolo roku 1999 si ho všiml tehdejší ruský prezident Boris Jelcin, který už byl starší a chtěl odejít. Tehdy Putina považoval za takového racionálního člověka.

Proč je vlastně mezi Rusy populární a je vůbec mezi Rusy populární?

Vladimir Putin je mezi Rusy poměrně populární, ale tu svoji popularitu udržuje s pomocí toho, co vidíme v té horší formě teď, to znamená takového agresivního chování vůči zahraničí. Prezident, který by měl podobné nikterak vynikající ekonomické výsledky, by na západě určitě takovou popularitu neměl.

A co se stane, když někdo s Putinem nesouhlasí? Můžou ho třeba potrestat jako u nás, když tu byli komunisté?

Zhruba před těmi dvaceti lety, když Putin začínal, tak byly protesty proti němu a proti tomu, čemu říkáme Kreml, kde sídlí ruské vedení, možné, aniž by ti lidé byli třeba potrestáni. Dokonce existovalo i něco jako opozice. Ale postupem času Putin utahoval šrouby a vytvořil systém, ve kterém dnes v podstatě není možné proti němu demonstrovat, aniž by člověk skončil třeba ve vězení.

Proč se vůbec prezidenti jiných zemí s Putinem kamarádí nebo s ním souhlasí? Až do čtvrtka se ho zastával i náš prezident a my teď pomáháme Ukrajině.

Těch důvodů, proč někteří západní politici Putina podporovali, bylo více. Jeden z nich by se dal popsat jako jistá naivita, kde ti západní vůdci doufali, že Putin je někdo, s kým se dá mluvit, a že to není někdo jako byl třeba Adolf Hitler. No a pak samozřejmě jsou politici na západě, kteří jsou Ruskem buď koupení nebo vydíratelní. Do jaké z těch skupin patří náš pan prezident, zatím nikdo neví přesně.

Byli všichni ruští vládci takoví jako je Vladimir Putin?

V Rusku nebylo příliš mnoho vládců, kteří jako Vladimir Putin nejsou. Rusku až do začátku 20. století vládli caři, kteří měli neomezenou moc. Pak nastalo období několika let na začátku 20. století, kdy tam byla u moci řekněme demokraticky zvolená vláda. Ale to vše skončilo ke konci první světové války bolševickou revolucí, která přinesla 70. let komunismu. Pak bylo opět zhruba deset let takové „polodemokracie” po pádu komunismu v Rusku a to vše opět po nástupu Vladimira Putina padlo.

Jak by bylo možné Putina sundat z jeho místa? Je to vůbec možné?

Demokratickou cestou ho „sundat”, jak říkáš, asi nepůjde. Takže předpokládal bych, že podobně jako tomu bylo v minulosti skoro vždy v podobných diktaturách, tak Putin, pokud skončí, tak skončí spíše násilným převratem nebo dokonce jeho zavražděním.

Proč se chce Rusko pořád tak roztahovat?

Václav Havel říkal, že největším problémem Ruska je, že je to země, která neví, kde začíná, a kde končí. Rusko má tento problém už po mnoho století a myslím si, že je to tak hluboce zaryto v ruské národní mysli, že právě toho velmi dobře Putin dokáže využívat, který hraje přesně na tu notu: „My jsme přeci byli mocné impérium, to, co byl Sovětský svaz, tak bylo ruské impérium fakticky, my jsme o to přišli, tak je potřeba to získat zpátky.”

Co invaze na Ukrajinu Rusku přináší.? Vyplatí se jim to?

Já si myslím, že měla původně přinést něco jiného, než teď ve skutečnosti přináší. Putin zamýšlel velmi rychle přivést Ukrajinu pod ruskou kontrolu a měl takovou představu, že pokud Ukrajinu dobude, tak se velmi rychle stane opět částí Ruska, jako tomu bylo třeba ve středověku. Ale bohužel způsob, jakým to udělal, na mnoho a mnoho let dopředu poškodil vztahy mezi Rusy a Ukrajinci a i kdyby se Putinovi podařilo Ukrajinu získat, tak bude pro něj nesmírně těžké v té zemi vládnout.

A proč Putin zaútočil právě teď?

Putin si připravoval tu invazi poměrně dlouhou dobu. Zpětně se ukazuje, že si například vytvářel rezervy, aby mohl přežít, aby mohl financovat armádu, takže si vytvořil takový polštář asi šesti set miliard dolarů. Proč se k tomu rozhodl právě teď, to je docela otázka. Možná, že se domníval, že západní společenství je do takové míry rozložené, že nebude schopné jednotné akce. A v tom se přepočítal.

Objevily se zprávy, že se chce prezident Putin na objednávku zbavit ukrajinského prezidenta. Dělá se to tak ve válkách a je to čestné?

Objednat si vraždu nebo odstranění hlavy jiného státu je proti mezinárodnímu právu. To je také, proč to nedělají třeba západní demokracie, které by teoreticky taky mohly vypsat cenu na hlavu Putina. Putin mezinárodním právem pohrdá, je mu to jedno. A tou honbou na Zelenského chce utnout hlavu toho ukrajinského režimu a myslí si, že kdyby se mu to podařilo, tak pak má šanci dosadit na jeho místo nějakou ruskou loutku. Problém je v tom, že ta válka nepostupuje tak, jak si představoval, a s tím, jak se ten konflikt prohlubuje, tak nějaká ruská náhrada za Zelenského, kdyby se Putinovi podařilo ho odstranit, tak by měla v podstatě nemožnou úlohu, aby Ukrajinu ukočírovala.

Pokud by válka na Ukrajině skončila prohrou Ruska, mohl by se Putin dostat k soudu?

Já bych řekl, že si to skoro všichni přejeme, aby se Putin dostal k soudu. To, co se na Ukrajině děje, jsou prostě válečné zločiny - odstřelování sídlišť, zabíjení dětí a žen. Za to všechno by měl jít Putin k soudu včetně toho, že rozpoutal tu válku, protože už jen to je válečný zločin. Ale ta šance, že se dostane k soudu, je poměrně malá, protože by se proti němu musela vzbouřit nějaká skupina lidí okolo něj. Ti, pokud by ho rovnou nezlikvidovali, by ho mohli vydat k nějakému stíhání. Ale spíš si myslím, že jestli Putin skončí, tak to bude násilný převrat, ve kterém nedopadne dobře.

Je ta jaderná válka opravdu jednou z možností nebo se tím jen Putin snaží Ukrajinu a Západ zastrašit?

Myslím si, že zatím se snaží západ zastrašit. Ne tolik Ukrajinu, myslím si, že použití jaderné zbraně na Ukrajinu by se momentálně automaticky rovnalo útoku na Západ, protože by to bylo použití zbraní, které jsou zakázány, a třeba Spojené státy by to považovaly za útok na sebe. Ale bohužel se nedá zcela vyloučit, že se Putin zažene do takové situace, kde se to může stát reálným. Máme co do činění s člověkem, který je podle mě mentálně narušený, takže Putin je opravdu nebezpečný.

Jak mluvit s dětmi o válce? | Zdroj: Centrum Locika