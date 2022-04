Zákon umožňující policii odebírat a uchovávat DNA sice není ideální, ale Ústavní soud jej nezrušil

Ústavní soudce Jiří Zemánek připustil, že stávající právní úprava není ideální, protože ponechává příliš široký prostor pro interpretaci.

„Příležitost k odběru vzorků by měla být posuzována velmi zdrženlivě. A pokud jde o samotné uchovávání za účelem analýzy vzorku, to by mělo být vedeno zásadou, že jednám neprodleně, neprotahuji tu analýzu. Pakliže by k tomu došlo, pak je na místě stěžovat si soudní cestou a případně to posoudit i u nás,“ řekl Radiožurnálu Zemánek.

Ústavní soud se návrhem zabýval čtyři roky, šlo tak o nejdéle trvající řízení v agendě návrhů na zrušení zákonů.

Důvodem podle Jiřího Zemánka bylo to, že se soudci nemohli shodnout na společném stanovisku. Hlasování v plénu bylo sedm ku šesti.