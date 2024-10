Do vlády se vrací papalášství. Politici jsou odtržení od reality, a tím lidi uráží, říká politoložka

„V tuto chvíli ani nevíme, zda to nakonec vyjde, nebo nevyjde. Je to spíš tah svým způsobem nutný, když se podíváme na součet volebních preferencí. Buďme upřímní, pro strany TOP 09 a KDU-ČSL je velmi malá šance, že by pronikly do parlamentu samostatně,“ dodává.

Parlamentní volby čekají Českou republiku za rok – v říjnu 2025. „Vláda už mnoho času přesvědčit voliče a voličky o tom, že pro ně dělá dobře, nemá,“ říká politoložka Dvořáková.

„Navíc spoustu času vyčerpala zbytečně. U mnoha věcí chyběla koncepce. Teď jsme před koncem volebního období, měly by se přijímat další zákony, včetně těch méně populárních. Vláda ztratila téměř tři roky.“

Současné vládě se zároveň vytýká špatná nebo nedostatečná komunikace. „Nejde jenom o komunikaci,“ upozorňuje politoložka, „jde i o obsah té komunikace. Navíc mám pocit, že se do vlády vrací papalášství.“

„Jako by politici byli absolutně odtržení od toho, čím žijí normální lidé,“ dodává. Jako příklad uvádí pozměňovací návrh důchodové reformy, který nebere v potaz těžce fyzicky pracující. „To je něco, co lidi rozhořčuje, je to vůči nim urážlivé.“

Novela vs. pozměňovací návrhy

Ve sněmovně v současné chvíli čeká na třetí čtení novela vysokoškolského zákona. Původní znění podle politoložky není problémové a mohlo by přinést mnoho dobrého, potíž přichází s pozměňovacími návrhy.

„Novela sama o sobě přináší do budoucna řešení a stabilizaci. Naopak pozměňovací návrhy přinášejí destabilizaci systému, transakční náklady navíc a likvidují možnost špičkové vědy ve vysokoškolských ústavech.“

„Mělo by být naším zájmem, aby se věda rozvíjela, abychom se dostávali do mezinárodních spoluprací. Dochází ale k omezování finančních prostředků.“

„Pokud budou pozměňovací návrhy přijaté, novelou uděláme krok zpět,“ dodává Vladimíra Dvořáková.