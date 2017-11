Domácí péči budou od ledna hradit pojišťovny. Zcela bez darů se ale mobilní hospice neobejdou

Za Mongolskem, Polskem a Litvou. Až na 33. místě skončilo Česko v mezinárodním žebříčku kvality péče na konci života (Quality of Death Index) z roku 2015, sestavovaném Economist Intelligence Unit. To by ale mohla změnit nová úhradová vyhláška. Zdravotní pojišťovny totiž budou moci od ledna příštího roku proplácet péči mobilních hospiců. Praha 19:17 5. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umřít doma v péči rodiny ale s plnou lékařskou podporou a především s úhradou ze zdravotního pojištění. Takové změny čekají Česko od nového roku. | Foto: Nick Karvounis | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Zařízení už tak nebudou závislá na dobročinných sbírkách a budou moct uzavírat s pojišťovnami smlouvy. Pacienti s terminální diagnózou budou moct dožít mezi svými blízkými, ale s plnou lékařskou podporou.

„Pomohli nám strašně moc. Je to opravdu podpora. Je skvělé, že ta podpora je vesměs nová, ale máte se o co opřít. Nejde o to, aby to dělal někdo za vás, ale můžete se kdykoliv zeptat, lidi jsou vždycky milí,“ popsala svoji zkušenost s mobilním hospicem Eliška z Prahy.

Spolu s rodinou pečovala o 89letého dědečka, který měl nádor na mozku. Zatím ale taková péče nehradila ze zdravotního pojištění. Pojišťovny je začnou proplácet až do nového roku.

„V sousedních zemích, v Německu, Rakousku, v západní Evropě, je tento typ péče celkem jasně považován za srozumitelnou a samozřejmou součást zdravotní péče,“ říká Radiožurnálu Marek Uhlíř z fóra mobilních hospiců.

Pilotní projekt ministerstva zdravotnictví

Práci mobilních zařízení zkoumal téměř tříletý pilotní projekt, podílelo se na něm ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Menší pojišťovny čekaly na výsledek.

„Pro nás je určitě důležité, aby se i v praxi potvrdilo to, co ukázal pilotní projekt, a to, že do domácího prostředí s tímto typem péče, jsou přesouvání pacienti, kteří skutečně náročnou péči lékařů s častější frekvencí návštěv potřebují,“ vysvětluje Ladislav Friedrich ze Svazu zdravotních pojišťoven.

Péče mobilních hospiců se zatím financovala z veřejných sbírek, darů a dotací od krajů a obcí. Z těchto zdrojů ale bude muset být částečně hrazená i dál. Za den péče o pacienta totiž pojišťovna zaplatí maximálně necelých 1500 korun.

Mobilní hospice ale tvrdí, že jejich náklady jsou asi o 400 korun vyšší. Doplácet se bude tak zvaná nezdravotnická péče – třeba psychologickou pomoc rodině.