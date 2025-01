Do domova pro seniory na dobu určitou. Krátkodobé pobyty v zařízení mohou pomoci pečujícím rodinám

24 hodin, sedm dní v týdnu. Lidé, kteří pečují o své blízké se zdravotním postižením nebo seniory, si občas sami potřebují odpočinout. Domovy pro seniory na jihu Čech jim dosud nabízely takzvané odlehčovací služby, teď je chce Jihočeský kraj nahradit krátkodobými pobyty. Bude to administrativně snazší a po celém kraji přibyde víc lůžek pro tuto službu. České Budějovice 21:05 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Množství lůžek pro krátkodobé pobyty můžou domovy pro seniory operativně měnit (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Vlasta Hlávková je v českobudějovickém Domově pro seniory Hvízdal na dočasnou dobu. „Kdybych upadla a podobně, tak tady je o mě postaráno. Vím, že to myslí dobře, ale to víte, doma je doma. Ale líbí se mi tu, jsou tu na mě všichni doopravdy hodní, milí lidé, jsem spokojená,“ popisuje.

Do odlehčovací služby Domova pro seniory Hvízdal se klienti vraceli opakovaně. „Odlehčovací pobyt byl zpravidla do tří měsíců, ale můžeme se domluvit i na delší dobu. Třeba když rodinu, která pečuje o svého seniora, čeká nějaký zdravotní výkon, můžeme si přesně stanovit, na jak dlouhou dobu by ho chtěli umístit do našeho zařízení,“ říká ředitel Miroslav Bína.

Takových lůžek bude teď víc. „Lůžka pro krátkodobý domov pro seniory, nebo můžeme říct domov pro seniory na dobu určitou, budeme využívat podle zájmu. Máme připraveno šest lůžek, ale pokud bude větší zájem, jsme schopni ho uspokojit,“ potvrzuje Miroslav Bína.

O pobyty mají lidé zájem. „Pro nás to znamená méně administrativy, nemusíme vykazovat rodinám a klientům jednotlivé výkony. Smlouva je podepsána na domov pro seniory, jenom je prostě určeno, do kdy tady klient bude,“ dodává ředitel.

Díky změně budou moct lidé využívat krátkodobé pobyty i v místech, kde to dřív nebylo možné, například v domově pro seniory v Jindřichově Hradci nebo v Blatné. Počty lůžek pro krátkodobý pobyt navíc budou moct ředitelé operativně navyšovat.

„Teď je odhadem v celém Jihočeském kraji asi 300 lůžek. Poptávka je vysoká například kolem Vánoc a v době dovolených,“ uvádí náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová z ODS.

Terénní pečovatelské služby

Zastat pečujícího můžou také terénní pečovatelské služby, které chce v letošním roce Jihočeský kraj rozšiřovat. „Například u seniorů, kteří se špatně orientují, trpí demencí, je přesun do zařízení velmi složitý, protože oni jsou potom ještě více dezorientovaní, zmatení a není to pro ně komfortní. V těchto případech by terénní odlehčovací služby dojížděly do rodin,“ vysvětluje Lucie Kozlová.

Péče o klienty v jejich prostředí má podle ní hned několik výhod. „Za prvé, když to vezmeme z té lidské stránky, každý chce zůstat co nejdéle doma. A za druhé, z ekonomické stránky, když o seniora pečuje někdo z rodiny, je to vždycky levnější než umístění do pobytového zařízení,“ připomíná.

Terénní odlehčovací služby bývají dražší než ty pobytové, rozdíl ale Jihočeský kraj vyrovná. Ceny tak budou pro klienty a jejich rodiny stejné.