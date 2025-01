V pondělí se uzavřely dvě stanice metra. Na Pankráci vzniká přestup, Českomoravská prochází rekonstrukcí

Hned se dvěma uzavřenými stanicemi musejí od pondělí počítat cestující v síti pražského metra. Na Pankráci vzniká přestup na budoucí novou linku D a stanice Českomoravská prochází velkou rekonstrukcí. Soupravy budou stanicemi celý rok 2025 jenom projíždět. Jak se s tím lidé v Praze vypořádávají popsal reportér Radiožurnálu. Praha 9:57 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanice Pankrác by měla být uzavřena do konce roku. Českomoravská pak 11 měsíců | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cestující podle reportéra Radiožurnálu, který situaci sledoval z místa, nevidí uzavření stanice Pankrác jako zásadní komplikaci. Důvodem bezproblémové přepravy v úseku je nová tramvajová trať, která byla otevřena v prosinci a nahrazuje uzavřenou stanici metra Pankrác. Jednou nevýhodou však je chybějící bezbariérový přístup do stanice metra Pražského povstání.

Stát chce letos do české železnice investovat 39 miliard korun. Opraví nádraží a zrychlí vybrané tratě Číst článek

Nově vybudovaná trať, po které jezdí linka č. 19, sveze cestující z Pankráce na Pražského povstání a zpět. Odtud lidé mohou pokračovat metrem do obou směrů. Stanice Pankrác by měla být uzavřena do konce roku. Českomoravská pak 11 měsíců.

Zároveň s tím dále pokračuje výstavba metra D. Dopravní podnik v současné době buduje první úsek z Pankráce na Olbrachtovu, který by podle Zdeňka Hřiba měl být hotový v roce 2031. Trasa metra D je dále plánovaná až do Písnice. Kromě toho dopravní podnik do budoucna uvažuje o prodloužení tramvajové trati z Pankráce přes Budějovickou až ke Dvoreckému mostu, který dělníci právě dokončují.