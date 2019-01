Kvůli EET přicházím ve špičce o zákazníky, tvrdí majitel trafiky. Zjednodušený režim mu ale úřad nepovolil

V době oběda prodavačka v trafice na Vinohradech obslouží za hodinu i stovku lidí. Majitel trafiky Karel Polášek proto chtěl po zavedení elektronické evidence tržeb (EET) evidovat zjednodušeně - tedy neposílat údaje hned, ale do pěti dnů. To ale finanční správa odmítla mimo jiné s odůvodněním, že trafika není bufet v divadle, kde je třeba obsloužit v pauze velmi rychle hodně lidí. Polášek ale rozdíl nevidí, a proto se s úřadem soudí. Zatím marně. Původní zpráva Praha 6:10 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Polášek (vlevo) se kvůli sporu s finanční správou o zjednodušený režim EET obrátil na soud. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Existují během dne časové úseky, ve kterých těch lidí chodí opravdu hodně. Já mám v trafice vlastní účetní program, a když jsem do něj přidal úpravu kvůli EET, zjistil jsem, že vydání účtenky trvá výrazně déle. Lidé teď často nechtějí stát ve frontě a raději odejdou,“ popsal redakci iROZHLAS.cz Polášek důvod, proč požádal o tzv. zjednodušený režim.

Podle něj nyní trvá vydat paragon pět až deset sekund, a někdy dokonce i šestnáct. Ve všední den mezi 11. a 12. hodinou, kdy je trafika nejvytíženější, přitom prodavačka obslouží v průměru jednoho zákazníka za minutu. „Někdy jsou to čtyři lidé v jedné minutě a někdy jeden člověk za čtyři minuty,“ vysvětlil.

V žádosti o povolení evidovat tržby zjednodušeně tedy napsal, že „evidování dané tržby zásadně ztěžuje plynulý a hospodárný výkon činnosti, neboť evidování tržeb v běžném režimu spojené s vystavením účtenky neúměrně prodlužuje dobu obsluhy zákazníků, přičemž tak dochází ke zbytečným ztrátám na tržbě na straně žalobce.“

Jenže u finanční správy Polášek neuspěl a v úterý prohrál i první soudní spor u Městského soudu v Praze.

Zjednodušený režim

Zákon o EET s tzv. zjednodušeným režimem počítá právě s případy, kdy není možné posílat okamžitě při nákupu data na server správce daně. V praxi vypadá tento režim tak, že podnikatel neposílá údaje finanční správě hned, ale zaznamenává je a odesílá nejpozději do pěti dnů. Je tedy možné je zaslat kumulovaně třeba každý večer.

Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu v zákoně (1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržba plyne. (2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat.

Povolení evidovat tímto způsobem přitom podle zákona dostane podnikatel, „pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržba plyne.“

Trafika podle finanční správy tuto zákonnou podmínku nesplňuje. A proto žádost Poláška zamítla.

Trafika není bufet v divadle

Finanční úřad rozhodnutí odůvodnil tím, že Polášek neuvedl žádné důvody, proč by nemohl evidovat v běžném režimu, a že se prodej v jeho trafice neliší od provozu v jiných podobných prodejnách.

Odvolací finanční ředitelství, na které se obrátil po neúspěchu u finančního úřadu, to potvrdilo. Navíc dodalo, že trafika není bufet v divadle, kde se ve zjednodušeném režimu evidovat může.

„Dále odvolací orgán příkladmo uvádí, že povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu byla např. dosud vydána v případě evidování tržeb v prostorách divadel, kde se však jedná o zcela odlišný provoz, který nelze označit či shledat totožný s provozem dodavatele. Odvolací orgán konstatuje, že v případě zajištění občerstvení v prostoru divadla se jedná o provoz s vysokou účastí osob, při kterém je nutností obsloužit velké množství osob v krátkém časovém okamžiku, tj. během divadelní přestávky,“ stojí v odůvodnění.

Poláškovi není jasné, jak více měl úředníkům dokázat, že evidovat tržby prodavačku zdržuje. „V zákoně není napsáno, že existuje nějaká míra, od které se to povoluje, ale že pokud to ztěžuje provoz, tak že se to povolí. Nevím, proč to jde u divadelního bufetu a ne u trafiky, kde ráno lidi nepospíchají na představení, ale na tramvaj,“ dodal.

U soudu zatím neuspěl

Spor se dostal k Městskému soudu v Praze, který o něm rozhodl v úterý 22. ledna. Dal za pravdu úředníkům z finanční správy. Soudce uvedl, že Polášek nedokázal, že má na zjednodušený režim nárok.

Polášek finanční správu zažaloval. U Městského soudu v Praze ale neuspěl. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Soud má za to, že to je žadatel, kdo je povinen uvést a tedy tvrdit všechny rozhodné skutečnosti, o které svoji žádost opírá, a také je doložit. Soud dospěl k názoru, že žalobce nedoložil splnění podmínek uvedených v daném ustanovení a že závěr správního orgánu je důvodný,“ uvedl soudce.

Finanční správa nechtěla rozhodnutí komentovat. „Písemné vyhotovení předmětného rozsudku nám dosud nebylo doručeno, takže nám prozatím nejsou známy ani právní závěry, ke kterým městský soud v dané věci dospěl,“ sdělila redakci mluvčí Odvolacího finančního ředitelství Veronika Šimčíková.

Bylo to podle ní poprvé, co se něčím takovým zabýval soud. „Můžeme uvést pouze toliko, že se jednalo o první soudní spor týkající se zjednodušeného režimu,“ dodala.

Letitý spor

Polášek se nyní hodlá obrátit i na Nejvyšší správní soud, spor tak stále nekončí. Záležitost se přitom táhne už dva roky.

Žádost o zjednodušen režim totiž podal už na začátku března 2017. O týden později žádost zamítl finanční úřad. Proto se Polášek na konci dubna obrátil na Odvolací finanční ředitelství. Jenže ještě v lednu 2018 verdikt tohoto úřadu neměl.

Až poté, co si stěžoval na to, že úřad nic nedělá, se dočkal rozhodnutí. Odvolací orgán žádost znovu zamítl v únoru 2018.