Teplota stoupá. Během léta pravděpodobně nastane efekt El Niño, uvedl meteorolog Žák

Vědci varují, že se blíží překročení symbolické hranice jednoho a půl stupně průměrného oteplení. „Jediná pozitivní věc je, že oteplení by mělo být pouze krátkodobé," vysvětluje jev El Niño meteorolog a moderátor počasí České televize Michal Žák v pořadu Jak to vidí… na Českém rozhlase Dvojce. Praha 10:46 26. května 2023

Půldruhého stupně Celsia průměrného oteplení. Tuto vrchní hodnotu si vytyčily státy již v roce 2015, kdy uzavřely Pařížskou dohodu. Světová meteorologická organizace nyní upozornila, že jednorázově můžeme tuto symbolickou hranici brzy překročit.

„Je to poměrně znepokojivá zpráva,“ komentuje jev meteorolog a moderátor počasí České televize Michal Žák.

Podle něj se nejedná jen o psychologickou hranici. „Může to vést k nastartování některých nevratných změn a může dojít k překročení bodu zlomu vybraných složek našeho klimatického systému,“ vysvětluje.

Jaké jsou příčiny jevu, který ovlivňuje počasí na celé planetě? „Kromě trvajícího vlivu člověka, vypouštění skleníkových plynů a odlesňování, tak jsou to jevy spojené s dopadem El Niña, to znamená situace v tropické části Tichého oceánu,“ podotýká Michal Žák na Dvojce v rozhovoru se Zitou Senkovou.

„Teplota už stoupá a ty modely, které jsou k dispozici, počítají s tím, že během letošního léta s poměrně velkou pravděpodobností opravdu fáze El Niño nastane,“ odhaduje vývoj počasí meteorolog. Setrvačnost atmosféry a odezva na to, co se děje v oceánech, má podle Žáka zpoždění. Lze předpokládat, že letní počasí bude ještě v normě, ale pravděpodobně nastane teplejší zima. „Zřejmě dosáhne maxima někdy v průběhu příštích zimních měsíců. Odchylka by podle některých modelů měla být kolem dvou, možná přes dva stupně Celsia oproti dlouhodobému průměru.“

Léto ještě v normě, v zimě tepleji

Dopady těchto fází pociťují především obyvatelé zemí, které se nacházejí kolem Tichého oceánu. Jak počasí ovlivní teplotu v Evropě a u nás v České republice? „My jsme poměrně daleko a prokázat souvislost dění tady ve střední Evropě s tím, co se děje v Pacifiku, je poměrně obtížné,“ ujasňuje Žák. Podle něj počasí u nás významněji ovlivňuje dění v severním Atlantiku, případě dění v polárních oblastech a Severním ledovém oceánu. „Hovoříme o severoatlantické oscilaci a ta má u nás větší dopad.“

„My jsme teď zažívali tři roky fázi La Nina,“ přidává souvislosti o efektu, při kterém je ve východní a střední části Pacifiku chladněji než obvykle, naopak západní je teplejší. „A při jevu El Niňo se to obrátí. Střední a východní část Pacifiku je teplejší, než odpovídá dlouhodobému průměru. Voda je teplejší a to to znamená, že i atmosféra se ohřívá,“ říká meteorolog. „V loňském roce byla teplota na naší planetě globálně pátá až šestá nejvyšší od začátku pozorování v polovině 19. století.“

„Snad jediné pozitivní je, že by překročení mělo být pouze jednorázové, krátkodobé,“ míní meteorolog a pedagog Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který působí na Katedře fyziky atmosféry. „Nemělo by zatím jít o souvislé období, kdy by se průměrná teplota na naší planetě na desítky let měla dostat na úroveň o jeden a půl stupně Celsia vyšší, než byla v polovině 19. století.“