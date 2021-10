Končící vláda ANO vyvolává falešné naděje, že nulovou daň u energií je reálné prosadit, zlobí se Munzar

Lídři států Evropské unie se shodli na společném postupu při řešení problémů s rostoucími cenami energií. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejprve jednání blokoval a žádal regulaci trhu s emisními povolenkami. Té se dosáhnout nepovedlo, do závěrečné zprávy se ale dostala výzva Evropské komisi, aby dala trh s povolenkami prověřit. Šéfredaktorka portálu Euractiv.cz Aneta Zachová to za velký úspěch nepovažuje. Kontrola byla totiž deklarována už dříve. Praha 12:13 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrárna v Mělníku | Zdroj: Profimedia

Ke skeptikům se řadí i znovuzvolený poslanec za ODS Vojtěch Munzar, podle kterého se měla vláda celou problematikou zabývat podstatně dřív. Babišův kabinet kritizuje třeba za to, že svými kroky v minulosti mnohdy přispěl ke zrychlení snižování počtu emisních povolenek. „Řešení ad hoc na poslední chvíli samozřejmě k velkým úspěchům nevede,“ míní.

Končící vláda vyvolává falešné naděje, že nulovou daň u energií je reálné prosadit, zlobí se Munzar

Poslanec Martin Kolovratník z premiérova hnutí ANO ale tuto rétoriku považuje za neférovou. Zkraje roku problémy s energiemi tak palčivé nebyly a neočekávalo se, že ceny poletí nahoru tak rychle, připomíná.

„A pamatujme také na to, že pokud jsou emisní povolenky na vyšší úrovni, je to příjem i pro státní fond životního prostředí, z nějž pak investujeme do podpory ekologie.“

Nulová daň neprojde

Český premiér zamířil na summit Evropské unie s návrhem na zrušení daně z přidané hodnoty u energií. Že je nulová sazba v rozporu s legislativou unie, končící vláda sice ví, Kolovratník ale věří, že uspět není nemožné.

Vojtěch Munzar však celou věc vnímá jako falešnou hru s veřejností: „Vláda vyvolává očekávání, že zrušení DPH u energií je reálné. Všichni ale víme, že to možné není – DPH podléhá jednotné evropské směrnici, která nulovou sazbu neumožňuje.“

Formující se pětikoalice Spolu a Pirátů se Starosty souhlasí například s návrhem na využití části peněz z příjmů za emisní povolenky na kompenzace ve formě vyššího příspěvku na bydlení pro ty nejpotřebnější.

„Zrušení daně je ale jen líbivý krok končící vlády. Ta toho černého Petra nechává na vládě nové, která musí lidem zcela jednoznačně říct, že je to neslučitelné s právem Evropské unie a nejde to,“ zlobí se Munzar.

Že je návrh v rozporu s evropskou legislativou a Česká republika na vyjednání výjimky nemá naději, potvrzuje i Zachová.

„Šance by byla, pokud by se to opatření skutečně týkalo jen nízkopříjmových domácností nebo těch, které jsou ohroženy nízkopříjmovou chudobou a hrozilo by jim odpojení od sítí,“ uzavírá.

