Zemanův postoj k BIS je dán jeho vstřícným vztahem k Rusku, říká bývalý ministr vnitra Bublan

Prezident Miloš Zeman označil zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS), která varuje před působením ruských a čínských špionů v Česku, za plácání a její pracovníky za „čučkaře". Bývalý ministr vnitra za ČSSD František Bublan v Interview Plus uvedl, že důvodem může být příliš vstřícný vztah prezidenta k Rusku. „Nebo možná je to vůle jeho poradců a lidí v okolí, kteří mají na Rusko například obchodní vazby," dodal. Interview plus Praha 12:50 10. prosince 2018

Prezident tvrdí, že v dokumentech zpravodajců nenašel za dobu, co je na Hradě, žádné důkazy o konkrétních ruských a čínských špionech, kteří by působili v Česku. Vedení BIS to odmítá, odhalili prý desítky zpravodajských důstojníků.

„Myslím, že prezident by na veřejnosti vůbec neměl takové soudy nebo hodnocení vyslovovat. On má možnost pozvat si představitele služeb, a pokud má pochybnosti nebo otázky, může žádat vysvětlení,“ říká bývalý ministr vnitra František Bublan, který byl také šéfem civilní rozvědky.

Prezident dlouhodobě odmítá jmenovat ředitele BIS Michala Koudelku generálem a během kauzy Novičok se odvolával na zprávu Vojenského zpravodajství. Tvrdil, že se na našem území vyráběl stejný jed, kterým byl otráven bývalý ruský agent Sergej Skripal. Podle zprávy BIS šlo ale o jinou látku s podobným názvem.

„Je to jeho příliš vstřícným vztahem k Rusku. Nebo možná je to vůle jeho poradců a lidí v okolí, kteří mají na Rusko například obchodní vazby. Z toho to všechno pramení,“ tvrdí Bublan.

Připomíná, že Koudelka se během svého působení v BIS zaměřoval na činnost cizích zpravodajských služeb v ČR, a z toho prý může pramenit nedůvěra, nebo dokonce nevůle k tomu, aby takový člověk řídil BIS.

BIS není FBI

Bublan vysvětluje, že úkolem BIS je dodávat informace, nemá ale výkonnou pravomoc. Pokud odhalí zahraničního agenta, nemůže ho jen tak zatknout a vyhostit. „Pokud je to diplomat, řeší se problém přes ministerstvo zahraničí. To se běžně děje a prezident to moc dobře ví,“ podotýká s tím, že trestné činy musí BIS řešit ve spolupráci s policií.

„BIS není žádná FBI, která by někoho chytala, zatýkala a vyšetřovala,“ dodává Bublan.

„Každá tajná služba potřebuje podporu politiků a ústavních činitelů. Jakékoli zpochybnění její práce má neblahý vliv na činnost uvnitř služby. I na mezinárodní spolupráci. Služby spřátelených zemí pak totiž mohou mít pochybnosti, a dokonce omezit spolupráci,“ upozorňuje zároveň někdejší šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace.

V případě prezidenta Zemana se ale Bublan nedomnívá, že by jeho slova mohla mít takové dopady. „V západních zemích je vnímán jako člověk napojený na Rusko a Čínu, jako by tam měl nějaké své zájmy. Takže to hodnocení určitě nebude takové, spíš naopak,“ dodává.

Celý rozhovor s Františkem Bublanem si poslechněte v přiloženém audiu.