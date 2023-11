GIBS stíhá 12 lidí kvůli kupčení se zbrojními průkazy. Bývalý policista je vydával bez zkoušek

‚Bezprecedentní vydírání.‘ Společnost Marservis v Chodově odpojila od tepla stovky domácností

Odpojení výměníku nastalo ve středu odpoledne. Poté, co zástupci města vstoupili do prvního z výměníků, se po chvíli jeho provoz zastavil, a to bez fyzické přítomnosti kohokoli z firmy Marservis.