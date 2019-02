‚Z Prahy dělá hlavní město satelitní navigace.‘ Agentura GSA by se mohla rozšířit až na 700 lidí

Evropská agentura GSA sídlící v Praze by po svém rozšíření mohla zaměstnat až 700 lidí. Mohly by se také zvýšit příjmy do státního rozpočtu. Uvedl to ve středu vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš. V současnosti GSA zaměstnává kolem 200 lidí a od roku 2012 odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. Praha 13:49 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská agentura GSA sídlící v pražských Holešovicích | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

V noci na středu se v Bruselu dohodli zástupci europarlamentu, členských zemí Evropské unie a Evropské komise na rozšíření pražské agentury GSA. Dosud je pověřena řízením navigačního systému Galileo a je jedinou unijní agenturou sídlící v České republice.

Agentura by nově měla sdružit řízení provozu kosmických programů Evropské unie. Zároveň by se měla přejmenovat na Agenturu pro vesmírný program. Úterní dohodu musí nyní potvrdit členské státy unie a plénum Evropského parlamentu.

„GSA je nejdůležitější evropskou technologickou agenturou, která z Prahy dělá hlavní město satelitní navigace na světě. Po rozšíření by agentura měla zaměstnat až sedm set lidí,“ řekl vládní zmocněnec.

Rozšíření uvítal za hlavní město pražský radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu). „Je to obrovská příležitost, do Prahy dostaneme týmy světových odborníků. Znamená to možnosti dalšího rozvoje byznysu a pokročilých technologií. To přesně v Praze chceme,“ uvedl.

Hlavní město bude muset pro agenturu hledat nové prostory, o konkrétních místech se podle Chabra bude teprve jednat. Nyní agentura sídlí v pražských Holešovicích.

Zvýší se prestiž

Podle poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského (ODS) se rozšířením zvýší prestiž České republiky a Prahy. Mohlo by to podle něj také přinést další zakázky pro české firmy i příležitosti pro tuzemskou vědu a výzkum.

Podle něj se dosavadní fungování agentury v Praze osvědčilo, proto by se její zaměření mělo rozšířit například na program pozorování Země Copernicus. „Jde především o bezpečnost systému a aktivity ohledně marketingu a komunikace,“ uvedl Tošenovský.

Rozšíření agentury jako prestižní záležitost pro Prahu zhodnotil i další europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Podle něj má agentura pro Prahu řadu výhod, ať už z finančního hlediska nebo možností rozvoje malého a středního podnikání. Zároveň by se měla zvýšit kongresová turistika do Prahy.

Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky celkem 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. Podle údajů agentury používalo v závěru loňského roku službu přes 400 milionů lidí po celém světě, z toho asi 700 000 v České republice. Galileo bude využíván od roku 2020 i v systému elektronického mýtného na českých dálnicích.