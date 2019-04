Obec u Brna slíbila kasinu, že k sobě 20 let nepustí konkurenci. Teď chce ‚problémovou‘ smlouvu změnit

Vedení Holubic u Brna chce změnit problémovou smlouvu na provoz kasina se 150 automaty, kterou podepsalo se společností EDP. Uvedl to starosta Petr Hanák (za KDU-ČSL) v místním zpravodaji. Bývalý starosta ve smlouvě firmě slíbil exkluzivitu, což ale podle odborníků zákon neumožňuje. O smlouvě jako první informoval server iROZHLAS.cz. Na konci května se v obci navíc bude konat referendum, jehož iniciátoři chtějí automaty v obci zakázat. Původní zpráva Holubice 6:00 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný starosta Holubic Petr Hanák během zasedání zastupitelstva obce. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve světle nových informací o smlouvě jsme, spolu s většinou zastupitelů, došli k závěru, že bychom měli s EDP otevřít jednání o podmínkách smlouvy a dosáhnout změny problematických usnesení a pokusit se získat pro Holubice lepší podmínky,“ napsal Hanák v holubickém zpravodaji.

Změna by se přitom podle vyjádření starosty měla týkat právě exkluzivity, kterou EDP obec podle odborníků slíbila v rozporu se zákonem. „V rámci zastupitelstva panuje široká shoda, že smlouva s EDP se musí změnit nejméně v části odborníky kritizované exkluzivity pro EDP,“ píše se dále ve zpravodaji, který najdete na konci článku.

Smlouvu s EDP a její dceřinou společností Paradise Casino Admiral uzavřel předchozí starosta a současný zastupitel Stanislav Přibyl (SNK Holubic) v září 2017. Společnost chce ve městě provozovat kasino se 150 automaty, které může mít rozlohu až 2 tisíce metrů čtverečních. Za to slibuje finanční přínos do obecní pokladny.

Obec se ve smlouvě, která je uzavřena na 20 let, naopak zavázala, že nepovolí provozovat hernu či kasino větší než 250 metrů čtverečních na svém území nikomu jinému než společnosti EDP. A pokud exkluzivitu poruší, musí zaplatit sankce.

Ohrožení hospodářské soutěže

Právě smluvená exkluzivita by podle odborníků mohla být problémová.

Povolení k provozování kasina Aby mohla společnost v České republice provozovat hazard, potřebuje dvě povolení. Prvním je základní povolení, které po žádosti provozovatele uděluje ministerstvo financí a na jehož základě určitá společnost může na území Česka provozovat jednu z hazardních her. Druhé povolení – takzvané povolení k umístění hře – uděluje obec. Dát jej firmě přitom musí, pokud nemá hazard regulovaný ve vyhlášce, protože jedná v rámci státem přenesené působnosti. V Holubicích hazard regulovaný vyhláškou nemají.

„Pokud starosta, rada nebo zastupitelstvo schválí smlouvu, kterou se obec zavazuje k něčemu, co je rozporné s vyhláškou, slibuje něco, co slibovat nemůže. Tak je tomu, když slibuje exkluzivitu jedné konkrétní společnosti, aniž by to odráželo vůli zastupitelů, vtělenou do vyhlášky. V takovém případě jedná rozhodně v rozporu s právem, protože si osvojuje kompetence, které nemá,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Ondřej Závodský, právník Nadačního fondu proti korupci, který měl jako náměstek ministerstva financí regulaci hazardu na starosti.

„Uzavření exkluzivní smlouvy mezi obcí a jedním provozovatelem hazardu je narušením hospodářské soutěže, které je zcela zjevné,“ doplnil ho advokát Jan Houser, který se mimo jiné zabývá i hazardem.

Omezení hospodářské soutěže v souvislosti s hazardem se přitom v minulosti zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokutu kvůli tomu, že dovolily provozovat hazard jen na určité adrese, dostaly v minulosti třeba Karlovy Vary nebo Děčín.

Hanák: S EDP jednáme

Ještě na začátku března nechtěl současný starosta Hanák část smlouvy týkající se exkluzivity komentovat. „K tomuto ustanovení smlouvy si určitě chci zjistit více informací a podle nich pak zaujmu stanovisko,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Když se ho redakce minulý pátek zeptala, zda už daný článek smlouvy konzultoval s právníky a zda už obec došla k nějakému závěru, nechtěl se příliš vyjadřovat a ani neuvedl, zda bude usilovat o změnu smlouvy.

„Částečné informace mám, ale nebudu se teď k tomu vyjadřovat. Ještě probíhá nějaké další došetřování,“ uvedl pro iROZHLAS.cz s tím, že má stanovisko od jednoho právníka, ale že chce ještě další odborný názor od někoho dalšího.

Následující pondělí se přitom informace, že smlouvu chce město změnit, objevila ve vytištěném zpravodaji.

„To, že něco chceme, ještě neznamená, že se to stalo. Jak se domluvíme, nebo jaký bude návrh, nebo jak se k tomu postaví zastupitelstvo, nemůžu předjímat,“ řekl ve středu. Na otázku, zda změna vyplývá z toho, že smlouva není právně v pořádku, nechtěl odpovědět.

„Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Takový slovo jsem neřekl, že je něco v pořádku, nebo v nepořádku,“ uvedl s tím, že ze snahy změnit smlouvu „nevyplývá vůbec nic“. Už v pátek ale Hanák připustil, že vedení obce s EDP jedná.

Referendum

Minulý týden také zastupitelstvo odhlasovalo, že v obci proběhne referendum o omezení hazardu. Občanům, kteří kasino v obci nechtějí, se podařilo posbírat dostatek podpisů. Hlasování proběhne spolu s volbami do Evropského parlamentu na konci května.

Iniciátoři referend přitom chtějí, aby byl v obci zakázaný provoz hracích automatů. Podle svých slov totiž nechtějí zabránit firmě EDP v provozování kasina, pokud se má jednat o hotel s kasinem například s ruletou nebo jinou živou hrou. Nechtějí prý v obci kasino plné automatů.

„Pokud na otázku lidé odpoví ‚ano‘, pak hlasují pro přijetí vyhlášky zakazující tvrdý hazard na celém katastru naší obce. Pokud dostatečný počet lidí odpoví ‚ano‘, tak v kasinu v Holubicích nebudou automaty. Pokud většina lidí odpoví ‚ne‘ - tedy, že nechtějí zákazovou vyhlášku, - znamená to, že tu budeme mít až 150 automatů, že tu bude stát největší herna široko daleko,“ vysvětlil otázky v referendu jeden ze členů petičního výboru Jan Hora.