Homeopatie v Česku: ministerstvo ji řadí do klasického zdravotnictví, provozovat by ji měli odborníci

Španělské ministerstvo zdravotnictví zakázalo víc než 12 tisíc homeopatických léčiv. Výrobci zbylých zhruba dvou tisíc přípravků budou muset znovu získat licenci a prokázat, že jejich výrobek skutečně funguje. Po kontrolách v minulém roce došla španělská vláda k tomu, že homeopatie je nevědecká a pochybná. Jak je to s homeopatií v Česku? Rozhovor Praha 22:12 1. listopadu 2018

Česká lékařská komora má jasno. Homeopatika pomáhají díky placebu, žádnou účinnou látku neobsahují. „My jsme nesouhlasili s tím, že homeopatika jsou součástí takzvaného zákona o léku, že je to jako léčivo, což my za léčivo nepovažujeme,“ řekl Radiožurnálu mluvčí komory Josef Sojka. Proti jejich úplnému zákazu ale lékařská komora není.

Předseda České lékařské homeopatické společnosti Ladislav Fiala říká, že není důležité, jestli budou pod zákon patřit nebo ne. Na trhu by ale zůstat měly.

„Homeopatie funguje na principu řekněme sebeuzdravení. Samozřejmě ne vždycky ta homeopatie stačí. Jestliže si zlomím nohu, tak samozřejmě musí přijít první léčba ortopedická, čili ať už je to operace nebo nějaká fixace, ale přidám homeopatii, aby se ta noha nebo ta zlomenina hojila bezbolestně, aby se hojila rychleji,“ uvedl.

O homeopatii nyní rozhodují soudy

Zda je homeopatie patří či nepatří do systému českého zdravotnictví se v současnosti vede právní spor. „Uvidíme,“ nechtěl v rozhovoru pro Radiožurnál předvídat výsledek sporu náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar.

Za co je považována homeopatie v České republice? Jaký má právní status?

Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě zastává názor, že homeopatická péče patří do rozsahu zdravotních služeb. Ta je součástí péče, kterou poskytují lékaři.

Nicméně je třeba říct, že je momentálně předmětem rozhodování soudů, protože třeba druhý senát Nejvyššího správního soudu letos v červenci dospěl k závěru, že homeopatie v širokém rozsahu nespadá pod zdravotní služby. Ale protože se odchýlil od názoru jiného senátu, tak věc nyní podléhá rozhodnutí takzvaného rozšířeného sedmičlenného senátu Nejvyššího správního soudu. Takže uvidíme. Nejvyšší správní soud věc zatím nedořešil, teprve o ní rozhodne.

Jaká se situace s homeopatiky v Česku? Na otázky Věry Štěchrové odpovídal náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar

Znamená to, že nevíme, jestli nelékař může, nebo nemůže poskytovat homeopatické služby?

V podstatě je to tak. Celý ten spor, který nyní rozhoduje Nejvyšší správní soud, začal tím, že někdo, kdo není lékař, poskytoval homeopatické poradenství a dostal od příslušného krajského úřadu pokutu za to, že poskytoval zdravotní služby bez oprávnění. Ten dotčený člověk se domníval, že se na něj zákon nevztahuje a proto je to dnes v úrovni rozhodování soudů.

Je tedy jasné, kdo u nás může poskytovat homeopatickou léčbu?

My se domníváme, že to musí být poskytovatel zdravotních služeb. Například homeopatické léky jsou léky na recept a recept nemůže v Česku vystavit nikdo jiný než lékař. To propojení je pro nás takto logické a je postavené na právním základě.

Vypadá to, že se homeopatie pohybuje v šedé zóně. Neměla by být jasně definována zákonem? Co a kdo může provádět za jakých podmínek?

Domnívám se, že stát nemůže regulovat vnitřní poměry homeopatie. Už proto, že není postavena na vědeckém základu. Na druhou stranu máme za to, že by stát měl regulovat určité aspekty poskytování těchto služeb. Ty nutně nemusí být službami zdravotními.

Proto ministerstvo připravilo návrh zákona o léčitelských službách. Pod ten by spadly veškeré služby, které nejsou klasickou medicínou, ale jejíž poskytovatelé se snaží působit na lidské zdraví. A to nějakou tradiční metodou v jádru nevědeckou, kterou se snaží léčit různé neduhy lidí.

Říkáte, že jde o nevědeckou metodu a na druhou stranu říkáte, že by ji měl provozovat jenom lékař. Nerozumím tomu...

To chápu, ale je to právě proto, že součástí jsou homeopatické léky. To je něco, co nemůže předepisovat a ani podávat nikdo jiný než lékař. Proto to máme postaveno jako součást zdravotních služeb. Ale máte pravdu, že v tomto je to velmi specifická záležitost.

Dovolím si ještě říct, že to, že je to nevědecká metoda, není mé tvrzení, ale je to všeobecně uznávaný poznatek. U homeopatických léků se na rozdíl od jiných, nezjišťuje účinnost. Pouze se garantuje bezpečnost a to, že lék pacientovi neuškodí.

Připravujete zákon o léčitelství. Jakým způsobem se ale bude vztahovat na homeopatii? Co by mohl vyřešit?

Ve chvíli, kdy by se stalo, že homeopatie nebude považována za zdravotní službu a bude součástí nějakých jiných služeb, chceme, aby podléhala nějaké základní regulaci. Například v tom, že kdo ji poskytuje, je někde registrován. A chceme, aby respektoval nějaký základní soubor práv a povinností. Aby právě stát mohl pokutovat ty, kteří budou poškozovat pacienta. To je vlastně hlavní smysl toho návrhu zákona. Nemáme nic proti léčitelům a poskytovatelům různých alternativních a komplementárních metod.

To je předmětem lidské svobody a každý se může rozhodnout, koho v této věci vyhledá. Ale vidíme, že se tu občas vyskytují šarlatáni, kteří pacienty poškozují. To je náš hlavní cíl. Dát nějaká ochranná opatření a nějakou možnost potrestat a obecně regulovat tento sektor.

V jaké fázi zákon je?

Návrh zákona teď prošel vnitroresortním připomínkovým řízením. Nyní se s připomínkami seznamujeme, zapracujeme je a vznikne materiál, který půjde do meziresortního připomínkového řízení. To je jakási poslední fáze přípravy před předložením vládě.