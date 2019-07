Petříček: Ministři ČSSD jsou připraveni rezignovat. Vadí mi nedodržování Ústavy

Vládní krize mezi koaličními partnery ANO a ČSSD stále není u konce, přestože proběhlo hned několik schůzek s prezidentem Milošem Zemanem. Rozpadne se vláda? Kdy by se mohla shodnout na jméně kandidáta na eurokomisaře? Proč by sám preferoval Věru Jourovou? O čem jednal na své cestě do Gruzie? Poslechněte si pořad Interview Plus, jehož hostem byl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Interview Plus Praha 13:52 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministra zahraničních věcí a místopředsedy sociální demokracie je klidně možné, že se vláda rozpadne.

„Nechci do pondělního předsednictva ČSSD nic předjímat. Stále je prostor na jednání,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Měli bychom zůstat v koalici, pouze pokud budou předpoklady k dalšímu setrvání ve vládě naplněny. Sociální demokracie udělala už řadu kompromisů tak, aby kabinet mohl dál fungovat, a mrzí mě, že místo práce pro občany řešíme východisko z této ústavní krize.“

Tyto „předpoklady pro další setrvání ve vládě“ prý v tuto chvíli naplněny nejsou, ale rozhodne se v pondělí na předsednictvu.

ČSSD si musí zachovat tvář

Co pak Petříček říká na názor, podle kterého se premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodl obětovat vládu jen proto, aby se nedostal do konfliktu s prezidentem?

„Prezident by měl konat podle Ústavy,“ odpovídá. „Předseda vlády měl možnost prezidenta přesvědčit, jak slíbil, ale to se nestalo. Myslím, že se ČSSD musí zachovat tak, aby zůstalo zachováno její čisté svědomí směrem k voličům.“

Když se do pondělního zasedání vedení strany nestane nic zásadního, co by pomohlo odblokovat patovou situaci, pak budou ministři za ČSSD připraveni na rezignaci. „Ano, jsem o tom přesvědčen,“ potvrdil Petříček.

„Pořád ale věřím, že je tady prostor pro nalezení řešení. Jde ale o principy, a pokud se nedodržuje Ústava ČR, a my bychom na to nereagovali, tak to bude vrhat špatné světlo na celou ČSSD,“ dodává.

Pokud se pustí do spekulací ohledně Zemanova odmítnutí jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury, pak říká: „Prezident se už veřejně vyjádřil, že má pochyby o kvalifikaci Šmardy. Já takové pochybnosti nemám. Vybrali jsme osobnost, která je schopna vést Nové Město na Moravě, která má manažerské a komunikační schopnosti nutné k uklidnění situace v rezortu kultury. Měl by dostat tuto příležitost a věřím, že bude dobrým ministrem.“

Petříčkovi se taky zrovna nezdá čtvrteční Babišovo vyjádření po schůzce se Zemanem, podle kterého nepovažuje Šmardu, stejně jako prezident, za ideálního kandidáta.

Podmínkou vládní spolupráce totiž bylo mj. i nekádrování jednotlivých kandidátů. „Premiér včera Šmardu hodnotil, což mi připadá, že není v duchu naší koaliční smlouvy.“

Rusko a Čína

Pokud ale sociální demokraté z koalice odejdou, co bude dál? Svou „připravenost“ zastoupit ČSSD už mnohokrát vyjádřilo hnutí SPD Tomia Okamury. To podle ministra zahraničí opravdu může být problém.

„Mám obavy i z toho, kam se stočí kurz české zahraniční politiky, který jsem se snažil držet v duchu polistopadových hodnot… Bylo by velmi nešťastné, kdybychom se dál orientovali příliš na Východ – směrem na Rusko a Čínu,“ je přesvědčen Tomáš Petříček.

„Místo to, abychom pracovali na našem postavení v EU a na spolupráci se spojenci. Za to jsme klíči na Václavském náměstí v listopadu 89 necinkali.“