Francouzi a Korejci chtějí jít do tendru na Dukovany samostatně. Rusové nevylučují konsorcium

Společnosti z Francie a Jižní Korey, které mají zájem o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, neuvažují o vytváření konsorcií s dalšími firmami. Jejich představitelé to uvedli v rozhovorech pro Radiožurnál. Zástupce ruského Rosatomu zatím vytvoření konsorcia nevyloučil. Všichni pak ujišťují, že v případě vítězství největšího tendru v historii České republiky by do stavby elektrárny ve velkém zapojili české firmy. Praha 6:00 7. dubna 2021

Tendr na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany má podle posledních plánů vlády spustit oficiálně až příští kabinet na konci letošního roku. Do té doby by mělo Česko od čtyř předvybraných uchazečů zjistit, zda splňují bezpečnostní požadavky státu.

Oslovené firmy by taky měly předem sdělit, zda se tendru chtějí účastnit samostatně anebo v konsorciu, jak už na konci března uvedl ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček: „Aby se udělalo úplně jasno, kdo vůbec bude mít zájem do toho tendru jít, tak ten nechť jasně sdělí, že má či nemá zájem, v takovém či onakém konsorciu, s takovým či onakým dodavatelským řetězcem.“

Radiožurnál proto kontaktoval všechny čtyři společnosti, které vláda plánuje předběžně oslovit. Tedy ruský Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP a americko-kanadský Westinghouse. Redakce zjišťovala mimo jiné právě jejich plány na případná konsorcia.

Korea: Konsorcium neplánujeme

Korejská KHNP se plánuje výběrového řízení zúčastnit samostatně. V rozhovoru to uvedl viceprezident společnosti Seung-Yeol Lim.

„KHNP neplánuje ani nevede žádné diskuse ohledně vytvoření konsorcia s dalšími potenciálními dodavateli pro projekt Dukovany. Jsme schopni postavit celou jadernou elektrárnu,“ řekl Seung-Yeol Lim.

Společnost zároveň podle Lima plánuje zapojit do projektu co nejvíce firem z Česka. „S řadou společností už jednáme a s několika už jsme už podepsali dohodu o spolupráci, například se společnostmi NUVIA, INC Energo, MICO, TES, atd,“ uvedl Lim. Dodává, že KHNP jedná také s Aliancí české energetiky, která sdružuje české společnosti z oblasti jaderného průmyslu.

Celkem si KHNP podle Lima už vyhlédla zhruba stovku místních firem, se kterými by v případě vítězství v tendru mohla navázat spolupráci.

Francie: Nabízíme ryze evropský přístup

Také francouzská EDF se chce tendru účastnit samostatně. Podle viceprezidenta společnosti Vakise Ramanyho je výhodou francouzské nabídky právě to, že se jedná o čistě evropskou technologii.

„Náš přístup je ryze evropský. Nabízíme francouzskou technologii založenou na evropském dodavatelském řetězci zahrnující český průmysl. To je naše nabídka. Takže konsorcium s některým dalším uchazečem není vůbec ve hře,“ uvedl Ramany.

Také Ramany zdůrazňuje, že EDF počítá se zapojením českého průmyslu. „Už před několika lety jsme začali jednat s místními dodavateli v České republice. Jednáme s Aliancí české energetiky, která sdružuje velké firmy z oblasti českého jaderného průmyslu, například Škoda JS, ZAT, Sigma,“ vyjmenovává Ramany.

EDF podle něho registruje zhruba 175 firem, se kterými by v Česku případně mohla spolupracovat.

Rusko: Konsorcium ano, jde o to jaké

Další uchazeč – Ruský Rosatom zatím vytvoření konsorcia s jinou firmou nevylučuje, jak uvedl ředitel středoevropské pobočky Rosatomu Zdeněk Šíma.

„Konsorcium ano. Jaké konsorcium, to je samozřejmě otázka. Pokud to bude omezeno na to, že bychom byli v konsorciu bez naší jaderné technologie, tak to by bylo pro nás velmi obtížné. Pokud by to mělo být konsorcium s jiným dodavatelem, dejme tomu třeba s Framatomem, tak je to věc jednání. Závisí na tom, jak ty podmínky od zákazníka budou nastaveny,“ řekl Šíma.

Míra zapojení místního průmyslu do projektů Rosatomu se podle Šímy liší stát od státu: „Můžeme dodat pouze projekt jaderného ostrova a služby spojené s uváděním do provozu. Anebo můžeme dodat celou elektrárnu. Ale to si nemyslím, že by byl případ České republiky.“

Stejně jako zástupce Francie a Koreje také Šíma zdůrazňuje, že Rosatom počítá se zapojením českých firem.

„Jednáme zhruba s devíti velkými českými společnostmi. Určitě obě plzeňské Škodovky, Sigma, ZVVZ Milevsko, I&C Energo. To jsou jenom příklady. Prozatím probíhá jednání na základní úrovni, v případě, že by se to konkretizovalo, tak bychom jednali s desítkami společností. Bylo to tak při nabídce na Temelín a bylo by to velmi podobně i při nabídce na Dukovany,“ uzavírá Šíma.

Čtvrtým uchazečem o stavbu Dukovan je americko-kanadská společnost Westinghouse, která ale na otázky redakce neodpověděla.

Postoj českého průmyslu

O co největší zapojení českého průmyslu usiluje už zmiňovaná Aliance české energetiky. Ta v současnosti jedná o spolupráci se všemi uchazeči kromě Westinghousu.

„Společně přemýšlíme, které dodávky by bylo možno dodat z naší provenience. Rusové, Francouzi a Korejci mají – řekl bych – eminentní zájem o maximalizaci českých dodávek,“ uvedl předseda Aliance Milan Šimonovský, který je zároveň šéfem Sigma Group vyrábějící mimo jiné čerpadla.

Aliance zatím neupřednostňuje žádného z nich, protože každá z firem sdružených v alianci má jiného favorita. „Každá ze společností upřednostňuje někoho jiného. Máme členy, kteří jsou vlastněni Korejci nebo Rusy. Jsou tam firmy, které mají velmi dobré vztahy s Francouzi a taky s Američany.“ Například zmíněná Sigma Group spolupracuje dlouhodobě s Rosatomem.

České firmy jsou podle Šimonovského schopny dodat většinu klíčových komponent pro jadernou elektrárnu, například součásti jaderného ostrova, řídicí systém, turbínový sál a taky pomocné a obslužné technologie.

A je možné, že by se některá z českých firem přímo účastnila tendru ve společném konsorciu například s Rosatomem? Podle Šimonovského není vyloučené nic.

„Uvidíme, co přinesou příští měsíce. Teď probíhají jednání. Jestli to bude konsorcium nebo dodavatelský vztah, je teď obtížné říct. Je to právně dost zapeklitá otázka,“ řekl Šimonovský.