Kalousek: Slíbit nesplnitelné? Fiala neříká pravdu, stát nemůže garantovat platy v nestátních zařízeních

Minulý týden se nespokojení lékaři dohodli s premiérem Petrem Fialou (ODS) na navýšení financí ve zdravotnictví. Nabídl jim 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování v nemocnicích. Dohodu ale například kritizuje exministr financí, místopředsedy správní rady VZP Miroslav Kalousek. „Není v silách státu, aby garantoval výši platů jednotlivých zaměstnanců v nestátních zařízeních," uvedl Kalousek pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:30 4. prosince 2023

Už od čtvrtka opakovaně ostře kritizujete dohodu premiéra Petra Fialy s nespokojenými lékaři, podle které by nemocnice měly dostat od pojišťoven skoro 10 miliard na navýšení platů lékařů a dalších zdravotníků. Co je cílem vaší kritiky?

Cílem je vysvětlit veřejnosti, jak je financováno zdravotnictví, což evidentně spousta lidí neví. Z vyjádření, které zaznělo na tiskové konferenci, to skoro vypadalo, jako že to neví ani pan premiér.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministr zdravotnictví neselhal. Nechtěl slibovat nesplnitelné. To, co slibuje premiér, není možné, upozorňuje exministr financí Miroslav Kalousek

Nejde o dohodu. A ani o ni nepůjde, pokud všichni nepochopí, že není v silách státu, aby garantoval výši platů jednotlivých zaměstnanců v nestátních zařízeních. Mám pocit, že tady hrajeme hru, že je vláda omnipotentní a že umí zařídit, že v obchodních organizacích budou jednotlivé profese mít takové a takové platy. To ale není pravda. Přál bych si, aby to některý politik řekl.

A když to nikdo neříkal, měl jste pocit, že to musíte říct vy?

Měl jsem pocit, že by to někdo říct měl. A v okamžiku, kdy pan premiér řekl, že garantuje, že se platy zvýší v nestátních organizacích, tak jsem začal upozorňovat na to, že stát nemá jak to garantovat. A jestli chce předseda vlády trumfnout svého ministra ve vyjednávání v tom, že slíbí nesplnitelné, tak to není úplně fér.

Neměl se ministr zdravotnictví ozvat? Nebo ten také nechápe, jak to funguje?

Jsem přesvědčen, že ten to chápe. A je samozřejmě věcí pana ministra, jak to komunikuje. Já se cítím do té míry svobodný, že většinou říkám, jak to je. Možná někomu vadí, když se pravda řekne natvrdo, ale je to pravda velmi jednoduchá.

Peníze, které jdou do zdravotních zařízení, které platí své zaměstnance, nejsou peníze vlády a státního rozpočtu. Jsou to peníze zdravotních pojišťoven, které si pro své pojištěnce kupují služby, tedy výkony pro své pacienty, ale neplatí platy lékařů. Zaplatí službu, ale nemohou už říct, kolik z té služby má mít ten nebo onen. To je věc zaměstnavatele.

Je to stejné, jako když si necháte postavit dům. Podepíšete smlouvu s dodavatelem na postavení domu, ale už si nemůžete vymiňovat, kolik bude brát jeho zedník, fasádník nebo elektrikář, protože to není státní zařízení. Ale my si tady hrajeme v nestátním zařízení na to, že to vláda umí zařídit. Prostě neumí. A je férové to přiznat.

Držím palce účastníkům dnešních jednání o protestech zdravotníků. Věřím, že při dobré vůli na obou stranách se řešení najde. Klíčem k úspěchu je však pochopení všech zúčastněných, že stát nemůže garantovat platy v nestátních zařízeních, to by je nejdříve musel zestátnit. Chci… — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 4, 2023

Pokud by na to ale v dohodě obě strany přistoupily, tak by to tam teoreticky mohlo být.

Teoreticky by to tam mohlo být a možná, že to teoreticky takto dopadne. Právně je to ale zcela nevymahatelné. Možná dohoda dopadne tak, že se podepíšou úhradové dodatky, kde bude napsáno, co všechno bude na platy.

Pojišťovna, která to ale podepíše, nebude mít žádný nástroj k tomu, aby zkontrolovala, jestli to zdravotnické zařízení takto dělá. A i kdyby to tak nedělalo, tak nemá žádný nástroj na to, jak to vymáhat. Lékaři a sestry si to prostě musejí domluvit se svými zaměstnavateli, a to není ani pojišťovna, ani vláda.

Nestátní zařízení

Ve státních nemocnicích by ministerstvo zdravotnictví bylo schopné zařídit, aby to takto fungovalo. Nestačí to? Myslíte si, že ředitelé nestátních zařízení by si v takové situaci troufli peníze lékařům nedat?

Není možné, aby to stát garantoval. Nemá to úplně oporu v zákoně, je to na hraně, ale už se to v minulosti několikrát udělalo, že se peníze navýšily i poté, co byla schválena úhradová vyhláška.

Není to teoreticky vyloučené, ale stát nemůže garantovat, že to tak bude v nestátních zařízeních. On může garantovat, že to tak bude ve státních zařízeních, kde ministr může řediteli nařídit, aby to tak udělal, protože jinak by ho ministr odvolal. To, co chtějí lékaři, že chtějí mít jasně řečeno, kolik dostane ten který lékař přidáno, to může stát zařídit jenom ve státním zařízení.

Na druhé straně pořád slyšíme, jak chybí lékaři. Pokud tady bude jasně transparentně řečeno, že to má být takto, není to tak, že nezbyde ředitelům nestátních zařízení, aby udělali to samé, jinak by lékaři jednoduše mohli přejít do státních zařízení?

Bude to konkurenční tlak. Kdyby ale premiér řekl, že jsou to schopni zařídit jenom ve státních zařízeních, čímž by vytvořili konkurenční tlak na nestátní zařízení, neřekl bych ani popel. Když ale říká, že garantuje, že se peníze dostanou i do nestátních zařízení, tak prostě neříká pravdu.

Dodatkem se tam teoreticky dají peníze z pojišťoven dostat, ale druhá strana s tím musí souhlasit. Není to tak, že jí to nařídíte. To znamená, že to nemůžete garantovat. Když to garantujete, neříkáte pravdu a vyvoláváte nesplnitelná očekávání, což je vždycky velmi nebezpečné.

Selhal, nebo neselhal ministr zdravotnictví?

Nemyslím si vůbec, že selhal. Vyjednával v rámci mantinelů, které má, a vyjednával tak, jak mohl. Hlavně nechtěl splnit nesplnitelné. To nesplnitelné slíbil pan premiér. To byl průlom. Když si za několik hodin lékaři uvědomili, že to splnitelné není, tak to odmítli uznat jako dohodu.

Vy jste na síti X ve čtvrtek napsal, že na místě Vlastimila Válka byste to hodil premiérovi na hlavu. Opravdu by podle vás bylo adekvátní reakcí na čtvrteční schůzku, kdyby pan ministr zdravotnictví podal demisi?

Já bych to tak udělal. Jestliže ministr zdravotnictví dva měsíce drží nějakou linii, kterou si dohodl ve vládě i s ministrem financí, který má kontrolu nad zdravotními pojišťovnami, tak sejít se pak bez jeho přítomnosti s lékaři, něco bez jeho přítomnosti vyhlásit a prostřednictvím marketérů své vlastní strany to pak prezentovat tak, že co nedohodl za dva měsíce neschopný Válek, dohodl za dvě hodiny úžasný Fiala, prostě bych se zachoval, jak bych musel.

Když jsem byl ministrem, měl jsem dva premiéry, a žádný by mi toto neudělal. Je to ale věc mezi Fialou a Válkem...

Jsem řadový člen MO @TOP09cz Kosmonosy. Takže se mohu obrátit jen na vedení své strany: Tohle si, k čertu, nemůžete nechat líbit!!!

Marketéři @ODScz se snaží přesvědčit národ, že to, co nedokázal “neschopný @vlvalek” několik měsíců, zvládnul “geniální @P_Fiala” za dvě hodiny.… pic.twitter.com/3FZeb1Nm4k — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 2, 2023

Je podle Miroslava Kalouska možné ustát v Česku razantnější reformu zdravotnictví? A je bývalý ministr financí připraven kandidovat do Evropského parlamentu?