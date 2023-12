Kolik platí OKD za nájem pozemků: čtvrtmilionu dává státu, sumy pro Bakalu a karvinského podnikatele tají

Historicky zděněná záležitost, která je v řešení. Tak hodnotí ministerstvo financí skutečnost, že jím vlastněná společnost OKD provozuje na cizích pozemcích ztrátové golfové hřiště. Kolik za nájem platí, firma dlouhodobě tají – údajně s ohledem na jednotlivé pronajímatele. Server iROZHLAS.cz proto zmapoval, od koho a kolik si stát pronajímá kvůli hřišti pozemků. Původní zpráva Karviná 5:00 14. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Státem ovládaná firma OKD stále nechce říct, za kolik si pronajímá pozemky pod svým Golfovým areálem Lipiny nedaleko Karviné. Žádost o informace odmítla s odkazem na možné poškození zájmů společnosti. V čem by mělo spočívat?

Státem vlastněná těžební firma OKD tají, za kolik si najímá pozemky pod svým golfovým hřištěm Číst článek

„Vzhledem k tomu, že v areálu Golfového resortu Lipiny společnost užívá pozemky více různých vlastníků, s nimž má vyjednány odlišné platební podmínky, mají požadované informace o výši nájemného zcela jistě obchodní povahu, a jejich zveřejnění by společnost znevýhodnilo na relevantním trhu,“ popisuje v rozhodnutí o odvolání předseda představenstva společnosti Roman Sikora.

Server iROZHLAS.cz se proto podíval, kdo všechno zmíněné pozemky pod hřištěm vlastní. A z katastru vyplývá, že na území sportoviště figurují jen tři vlastníci.

Převážnou část pozemků vlastní miliardář Zdeněk Bakala skrze svou firmu Asental Land, o jehož nájemní smlouvu se redakce zajímala. Část hřiště drží také stát skrze Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a jednu malou parcelu uprostřed hřiště vlastní karvinský podnikatel Roman Lamacz s manželkou. Vše ukazujeme níže na mapě.

Přehled vlastnictví pozemků pod Golfovým resortem Lipiny | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jediný, u koho je výše nájemného veřejné, je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který musí ze zákona smlouvy registrovat. První nájemní smlouvu s ním OKD uzavřelo už v roce 2009, tedy na začátku výstavby golfového hřiště.

„Registr smluv ještě neexistoval. V této smlouvě nájemné činilo v souladu s výměrem ministerstva financí 268 025 korun ročně,“ popisuje mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Jak šel čas s golfovým hřištěm Hřiště stojí na ploše, která byla historicky ovlivněná těžbou na dolech ČSA a Darkov. Postupně bylo území rekultivováno a pak se pro něj hledalo využití. Po dohodě s městem Karviná bylo rozhodnuto o vybudování golfového hřiště. Náklady na vybudování hřiště šly za společností OKD. 2007 – začátek vyjednávání správních rozhodnutí

začátek vyjednávání správních rozhodnutí 2008 – vyvedení pozemků z OKD pod hřištěm na firmu RPG RE Property

vyvedení pozemků z OKD pod hřištěm na firmu RPG RE Property 2009 – zahájení stavby golfového hřiště

zahájení stavby golfového hřiště 2011 – kolaudace golfového hřiště

kolaudace golfového hřiště 2011 – převedení pozemků pod hřištěm na firmu RPG RE Land (ta se později přejmenuje na Asental Land)

převedení pozemků pod hřištěm na firmu RPG RE Land (ta se později přejmenuje na Asental Land) 2012 – zprovoznění areálu

zprovoznění areálu 2017 – stát se dohodl na převzetí OKD a s ním i golfového hřiště v jeho majetku

stát se dohodl na převzetí OKD a s ním i golfového hřiště v jeho majetku 2018-současnost – stát skrze vlastněnou firmu provozuje golfový resort Lipiny

Další, už registrovanou smlouvu, úřad s firmou podepsal v roce 2020 na totožnou částku. Ta měla nicméně finanční limit k poslednímu dubnovému dni 2023 a nová smlouva zatím podepsána nebyla. Mluvčí Tesařová nicméně podotýká, že návrh nové smlouvy už má OKD od konce listopadu u sebe a čeká se jen na podpis.

„Touto nájemní smlouvou bude ošetřena jak úhrada za bezesmluvní užívání pozemků v katastrálním území Darkov za období od 1. 5. 2023 do uzavření smlouvy, tak pronájem pozemků od uzavření smlouvy do 30. 11. 2031. Jakmile bude smlouva uzavřena, bude bez prodlení zveřejněna v registru smluv,“ doplnila mluvčí.

Kolik platí podnikatelům?

Zbývající pronajímatelé jsou tedy Bakalův Asental a manželé Lamaczovi. Přitom je mezi oběma vlastníky velký rozdíl. Zatímco od Bakalovy firmy si OKD najímá na ploše golfového hřiště pozemky o rozloze přes 60 hektarů, tak Lamaczovi zde mají jen jednu malou parcelu s rozlohou 0,17 hektaru.

Liší se také to, jak podnikatelé ke svým parcelám přišli. Bakala pozemky získal při privatizaci OKD v roce 2004 a později na nich za firemní peníze a ve spolupráci s Karvinou vybudoval zmiňovaný golfový resort. Ten o čtrnáct let později i s firmou prodal zpět státu, nepředal mu ale hornické pozemky, na kterých areál stojí. Ty totiž v mezičase vyvedl z OKD do své firmy Asental Land, která díky tomu takto drží na Karvinsku a Ostravsku podle zjištění serveru iROZHLAS.cz na 15 tisíc parcel.

Lamaczovi svůj malý pruh bývalého hornického pozemku odkoupili podle smlouvy v katastru už v roce 1993 a od té doby ho mají nepřetržitě ve vlastnictví. Server iROZHLAS.cz se Romana Lamacze pokusil kontaktovat v jeho společnosti, ale bez úspěchu. Reportér proto zaslal alespoň dotazy e-mailem. Ani na ty ale nepřišla odpověď. Není proto jasné, jestli byl pozemek dopředu zamýšlen jako investiční, ani jak vysokou částku za jeho pronájem od státem ovládaného OKD dostává.

V registru smluv žádný kontrakt se soukromníky zveřejněný není a v účetních závěrkách je pouze krátká zmínka o hřištěm generovaném zisku, který by měl dosahovat pěti milionů korun. Kolik státní firma za pozemky firmě Asental Land platí, naznačil v minulosti server Seznam Zprávy, který vyzpovídal někdejšího ředitele OKD Michala Heřmana. Ten tehdy nájemné Asentalu vyčíslil na 2,5 milionu korun ročně, přesné číslo však nepodložil.

Zděděný problém

I když poskytnutí informace o nájmech společnost OKD odmítá, její mluvčí Barbora Černá Dvořáková ale připouští, že je pro firmu provozování areálu ztrátové.

Tady je Bakalovo: miliardář drží na Karvinsku tisíce pozemků, brzdí to rozvoj některých obcí Číst článek

„Areál golfového hřiště tvoří jednu z nákladových položek společnosti. Dotování provozu golfového hřiště, které, podobně jako většina golfových areálů, nevytváří zisk, vnímáme jako součást naší společenské odpovědnosti vůči městu Karviná, které historicky bylo a nadále je ovlivňováno těžbou,“ vysvětlila.

Celou věcí už se podle mluvčího resortu Filipa Běhala zabývá také ministerstvo financí, které firmu nepřímo, přes svou společnost Prisko, ovládá. Podle něj jde o „historicky zděděnou záležitost s komplikovanými majetkoprávními vztahy“, kterou řeší s firmou Prisko i OKD.

„Golfový areál pochopitelně nespadá do hlavního předmětu podnikání OKD a vlastnictví takovýchto zařízení není ani obecným cílem státem vlastněných společností, které mají především zabezpečovat strategickou, klíčovou infrastrukturu,“ vysvětluje.

To ostatně potvrzuje také mluvčí Černá Dvořáková, která dodává, že konec těžby v OKD by měl znamenat i konec golfu ve státních rukách. „Vzhledem k předpokládanému ukončení těžby na konci roku 2025 zvažuje OKD do budoucna prodej golfového areálu,“ nadnesla s tím, že ale konkrétní jednání o odprodeji zatím neprobíhají.

Transparentnost a zákon

Že OKD smlouvy se soukromníky nezveřejňuje, už dříve kritizoval právník protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer. „Pro nějaký celkový obrázek o hospodaření společnosti, na což má určitě veřejnost právo, by měli v maximální míře poskytovat informace z této vedlejší obchodní činnosti,“ myslí si právník, podle kterého zatajování podobné informace budí nové otázky.

‚Štve nás, že musíme pozemky odkupovat.‘ Havířov se dohaduje s Bakalovou firmou o místa k rozvoji Číst článek

„Můžeme spekulovat o tom, co je obsahem té informace – jestli je ta smlouva nastavená tak, že za tento pozemek platí nějakou cenu, která není v místě a čase obvyklá. Můžu spekulovat, že ta cena je zřejmě vysoká a mohla by se pak dostavit kritika veřejnosti, tak i ovlivnění dalších obchodních vztahů,“ přemítá Leyer s tím, že by pak za nájem mohli jiní partneři teoreticky požadovat více.

Podle právníka by mohlo mít v celé věci slovo právě i ministerstvo financí, které má ve firmě svá akcionářská práva. „Vliv je vykonáván sice nepřímo, ale kdyby ministerstvo chtělo, mohlo by z pozice majitele tu politiku v dlouhodobém horizontu obecně nastavit jinak. Ministerstvo by mělo dbát na to, aby ty firmy byly transparentní, poskytovaly informace o své činnosti, aby byla možná nějaká veřejná kontrola,“ soudí Leyer.

Resort se ale od celé věci distancuje. „Společnosti, v nichž ministerstvo financí vykonává akcionářská práva státu, jsou společnostmi soukromého práva, které se řídí zákonem o obchodních korporacích a resort v souladu s touto platnou legislativou nezasahuje přímo do jejich obchodního vedení,“ napsal mluvčí ministerstva Filip Běhal ve stručnosti.