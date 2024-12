Kauza Českého rozhlasu odstartovala bouřlivý rok v českém tenisu: razie, zatýkání a pád bosse Kaderky

Investigativní tým Radiožurnálu letos pokračoval v rozkrývání rozsáhlé dotační kauzy v Českém tenisovém svazu. Kauzy, kvůli níž český tenis letos zažil bouřlivý rok: zatčení prezidenta svazu Iva Kaderky, obvinění z mnohamilionového dotačního podvodu, volba nového vedení svazu, sankce 29,7 milionu korun. Další sankce navíc mohou padnout i v nadcházejícím roce. Příběhy roku 2024 Praha 11:00 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný prezident ČTS Ivo Kaderka přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Případ odhalil Radiožurnál už loni, když popsal, jak tenisový svaz využil státní dotaci za rok 2021. Tehdy dostal od státu přes 140 milionů korun na podporu celého českého tenisu.

Skoro třetinu všech peněz – přes 41 milionů korun – poslal spolku Orel Jednota Praha Balkán, který ovládal Kaderkův blízký spolupracovník, předseda dozorčí rady svazu a vlivný tenisový funkcionář Vojtěch Flégl.

Peníze měly jít na pořádání tenisových turnajů, třeba za ubytování, jídlo, dopravu účastníků, odměny hráčů, za pronájem areálů, za služby lékaře nebo online přenosy zápasů.

Radiožurnál zjistil, že veřejné peníze od svazu mířily přes Fléglův spolek dál a většina končila na účtech firem, které vlastní právě Flégl nebo jeho manželka. A také, že tyto firmy inkasovaly veřejné peníze i za služby, které ve skutečnosti nikdy neodvedly.

Kam mizely miliony

Některé částky byly podezřelé na první pohled, třeba za dopravu svaz pokaždé vyplácel Fléglovu spolku z veřejných peněz 121 tisíc, ať se turnaj konal v Praze, Pardubicích nebo třeba v Ostravě.

Reportér Radiožurnálu objížděl tenisové kluby, aby zjistil, proč se na organizaci turnajů podílely právě Fléglovy firmy. Nikdo z oslovených ale nechtěl mluvit. „A co je vám do toho?! To je naše věc!“ odpověděl Miloslav Hajátko z ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, kde Fléglův spolek organizoval v roce 2021 tři turnaje. „Hledáte akorát nějaký problém, všímejte si jiných sportů,“ dodal.

Z pořadatelů turnajů promluvil jediný – ředitel mezinárodního ženského turnaje Macha Lake Open Ronald Wawrečka. A doplatil na to. Rozjednaný turnaj v roce 2023 mu svaz zrušil a přesunul ho do Říčan.

Radiožurnál letos získal účetnictví z předchozího ročníku turnaje Macha Lake 2022 a porovnal ho s tím, co si na jeho uspořádání nechaly od svazu ze státní dotace proplatit firmy Flégla a jeho manželky.

Ukázalo se, že třeba za dopravu, fyzioterapeutické služby nebo lékařský dozor inkasovaly statisíce, tyto služby přitom podle Wawrečkova účetnictví ve skutečnosti odvedl někdo úplně jiný. Na tento turnaj vyplatil svaz ze státní dotace 1,8 milionu, na akci ale dorazil jen milion.

Podobných turnajů bylo víc. Jen za rok 2021 poslal svaz Fléglovu spolku přes 41 milionů na pořádání celkem 28 turnajů po celém Česku.

Konec bosse

Kaderka vládl českému tenisu přes čtvrt století, sám řídil hospodaření a financování svazu a pokud se objevila nějaká kritika, odvolával se na velké úspěchy českých tenistů a vyzdvihoval propracovaný systém výchovy mladých talentů, který jeho svaz zavedl.

„Všichni se na to ptají, po celé Evropě, po celém světě, prostě ano, český tenis je fenomén, když se podíváte, jak dominuje český tenis, tato maličká zemička a tento miniaturní rozpočet, tak je to opravdu nadpozemský úspěch,“ prohlásil například loni v červenci v České televizi, když mluvil o tajemství české tenisové školy.

Ivo Kaderka, dlouholetý šéf tenisového svazu | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Profimedia

Kvůli dotační kauze Kaderka v čele svazu skončil. Letos v únoru provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu razii v sídle tenisového svazu Na Štvanici a na dalších místech v Česku. Detektivové zatkli Kaderku a Flégla a ovlivnili je z dotačního podvodu. Spolu s nimi obvinili i ekonomickou ředitelku Hanu Baierovou, sekretáře svazu Jakuba Fastra a podnikatele a bývalého Fléglova spoluhráče ze čtyřhry Daniela Vacka.

Kaderku a Flégla poslal soud 29. února do vazby, aby nemohli ovlivňovat svědky a také aby se nemohli domlouvat, jak budou vypovídat. Ve vazbě strávili skoro tři měsíce.

Na valnou hromadu začátkem června už Kaderka nedorazil a místo sebe poslal rezignační dopis. Valná hromada schválila nové stanovy a zvolila nové vedení. Od června už není v čele svazu jeden neomezený vládce, ale tříčlenné předsednictvo - předseda a dva místopředsedové. V dozorčí radě skončil i Flégl.

Škodu budeme vymáhat

Radiožurnál už v březnu upozorňoval, že stejně jako v roce 2021 probíhaly podezřelé machinace s dotacemi už od roku 2017 a také v letech 2022 a 2023. Dalo se to vyčíst z výročních zpráv Fléglova spolku.

Informace Radiožurnálu potvrdili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu letos v říjnu, když rozšířili obvinění právě na období od roku 2017. Zvýšili stanovanou škodu na zhruba 52 milionů korun, obvinili také Fléglovu manželku, její dvě firmy a také Fléglův spolek Orel Jednota Praha Balkán. V současné době tedy policie stíhá šest lidí a osm firem. Kaderkovi a Fléglovi hrozí vězení až na 10 let.

Současný předseda svazu Jakub Kotrba vzápětí oznámil, že svaz bude škodu po vinících vymáhat. „Svaz se cítí poškozen a ty peníze v případě, že bude prokázaná vina, bude svaz po všech obviněních požadovat,“ řekl.

Hrozí další sankce

Zjištění Radiožurnálu o machinacích s veřejnými penězi navíc prověřovala i Národní sportovní agentura, která dotace do sportu rozděluje. A v březnu vyzvala svaz, aby vrátil z dotace za rok 2021 celkem 29,7 milionu korun. Svaz ale nezaplatil, protože tolik peněz ani neměl. NSA proto předala případ finančnímu úřadu, který zahájil vlastní kontrolu.

„Finanční úřad nás vyzval, abychom předložili dokumenty a dali k tomu nějaké naše vyjádření, což jsme udělali a nyní čekáme, co bude dál,“ řekl začátkem prosince nový předseda svazu Jakub Kotrba.

Svaz ale mohou čekat další finanční potíže i v nadcházejícím roce. Kontroloři Národní sportovní agentury, kteří dali svazu skoro 30milionovou sankci za chyby ve využívání dotace za rok 2021, totiž sdělili, že zahájí kontrolu týkající se i roků 2022 a 2023.

Revize by měla skončit v průběhu roku 2025 a lze předpokládat, že mohou padnou další sankce, protože podle zjištění Radiožurnálu stejné machinace s dotacemi probíhaly i v těchto letech.

„Počítáme s tím, že to tak může skončit. Očekáváme, že nám NSA doměří to, co za rok 2021, takže může se stát, že nám vyměří dalších dvakrát třicet milionů,“ řekl Kotrba. „Bude ale záležet na tom, jak rozhodne finanční úřad o roku 2021,“ dodal.