Konec týdne bude zatažený, na horách může sněžit. V neděli se výrazně oteplí a bude hrozit ledovka

První víkend roku 2025 bude v Česku převážně zatažený, na horách provázený občasným sněžením. Od neděle se výrazně oteplí a bude hrozit mrznoucí déšť a ledovka. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro čtvrtek je v platnosti výstraha meteorologů před sněžením na západě Čech a před silných větrem ve Frýdlantském výběžku, na Jesenicku a místy v Moravskoslezském kraji. Praha 7:52 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od čtvrtka bude v Česku zataženo (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přechod studené fronty ve čtvrtek ukončí inverzní ráz počasí z předchozích dní. Přes den bude zataženo až oblačno, na Moravě zpočátku až polojasno. Od severozápadu začne pršet a déšť se postupně změní ve sněžení. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubyde. Na některých místech bude foukat vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách i vyšší.

Nejvyšší teploty ve čtvrtek ještě budou mezi pěti až deseti stupni Celsia, od severozápadu se ale začne ochlazovat. Večer a v noci na pátek se může místy tvořit náledí či zmrazky.

V pátek meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost a zejména na horách sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až plus třemi stupni Celsia. K večeru opět hrozí vznik náledí nebo zmrazků.

Sobota bude podle předpovědi oblačná až polojasná, během dne bude postupně většinou zataženo. Zejména na horách lze o prvním víkendovém dni očekávat slabé sněhové přeháňky. Teploty v noci mohou na sněhové pokrývce klesnout až na minus osm stupňů Celsia. Přes den bude od minus tří do plus jednoho stupně.

Převážně zatažená zůstane obloha i v neděli, kdy by měla přes Česko od jihozápadu přecházet výrazná teplá fronta. Denní maxima budou nejčastěji v rozmezí od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, na jihozápadě ale bude místy až šest stupňů nad nulou. Meteorologové očekávají mrznoucí déšť s tvorbou ledovky, přechodně může i výrazně sněžit.

Na začátku příštího týdne by se denní maxima mohla opět dostat až k plus deseti stupňům. Oteplení ale zřejmě v úterý ukončí přechod studené fronty.