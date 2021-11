Pro prášek na koronavirus jen do nemocnice? Praktici ho podat nemůžou, brání tomu zákon

Pro léky proti těžkému průběhu covidu-19 si nakažení dál budou muset chodit do nemocnic, zjistil Radiožurnál. Ani antivirotikum v tabletkách, které stát objednal, totiž nebudou moct lidem dávat jejich praktičtí lékaři. Podle ministerstva zdravotnictví tomu brání zákon. Zátěž nemocnic je přitom už teď obrovská. Praha 8:14 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle expertů by mohly nové pilulky znamenat průlom v boji s nákazou | Foto: Merck & CO Inc | Zdroj: Reuters

Pro infuzi monoklonálních protilátek si třeba do Fakultní nemocnice Ostrava denně chodí 24 lidí, od začátku už tak ošetřili na 500 pacientů. Je to náročné, potvrzují zdravotníci. Zvlášť když řeší i nenadálé alergické reakce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek o tom, proč prášek proti covidu nemůžou podávat praktici

„Kolikrát se stane, že pacient přijde na monoklonální protilátky a my ho nakonec vezeme na infekční kliniku na hospitalizaci, kde ho dvě až tři hodiny hlídáme na JIP,“ popisuje pro Radiožurnál vrchní sestra Kliniky infekčního lékařství Šárka Kumorová.

I proto je podle ní dobře, že aplikace léčby probíhá v nemocnici. Do Česka ale míří léčivý přípravek od firmy Merck s podobným účinkem – antivirotikum molnupiravir v tabletkách, které stačí spolknout. I když by bylo ideální ho používat v ambulancích, praktičtí lékaři ho vydávat nesmějí.

Pět tisíc dávek Česko zatím objednalo pět tisíc dávek antivirotika v tabletách od firmy Merck & Co. Nakažení je budou brát pět dní. Tabletky jsou určený těm, kterým hrozí těžký průběh covidu-19. Výrobce nicméně v minulém týdnu na základě aktualizovaných dat od dvojnásobného počtu dobrovolníků informoval, že lék je nakonec méně účinný proti hospitalizacím a možným úmrtím, než se čekalo. Snižuje toto riziko ne o zhruba 50 procent, ale jen o 30 procent.

„To jsou léky, které by praktik mohl předepsat a pacient je bude užívat doma, ale zatím se zdá, že nejméně do konce roku si pro tyto léky budou muset na doporučení ambulantního lékaře chodit do nemocnice,“ potvrzuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Potřeba změnit zákon

„Problém je, že neexistuje žádný rychlý způsob, jak pro nějaký lék dosáhnout úhrady v ambulantní péči. Muselo by dojít ke změně zákonné normy,“ vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková s tím, že stát se bude snažit normu změnit.

Odstonáním covidu to nekončí. Studie ukazují, že i mladé trápí měsíce nespavost a ztráta pozornosti Číst článek

„Budeme to iniciovat, protože je to něco, co přinejmenším pro nouzové stavy z důvodu biologické hrozby potřebujeme,“ dodává Koziar Vašáková.

Lék sice doporučila u vybraných pacientů používat Evropská léková agentura, samotná unie ho ale ještě neschválila. Na plnohodnotné schválení se čeká. Pro nemocnice to bude další administrativa.

„Lékař zhodnotí, jestli ten lék má pacient indikovaný, a pokud ano, tak my mu dáme potřebné množství. Podpisem stvrdí, že to převzal,“ uvádí přednostka infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

Bulovka denně zvládne podat infuzi monoklonálních protilátek 40 lidem a víc už kapacity navyšovat nemůže. Roháčová si ale nemyslí, že by vydávání antivirotika provoz ještě víc zkomplikovalo. Půjde prý o stejné pacienty, kterým teď podávají nitrožilně protilátky. Lidí žádajících léčbu ale obecně přibýt může tak, jak dál rostou počty pozitivních v populaci. Zátěž nemocnic je přitom už teď extrémně vysoká.

Další protilátky Ministerstvo zdravotnictví mimo molnupiraviru zajistilo také další dodávky klasických monoklonálních protilátek podávaných v infuzích, dohromady asi 24 tisíc balení regeneronu, bamlanivimabu a etesivimabu. Resort rovněž usiluje o rozšiřování počtu aplikačních míst.