Ve Větrném Jeníkově přibylo dalších 13 případů koronaviru. S uzávěrou obce ale hygienici nepočítají

Přelet gripenů a L-159 z Čáslavi do Pardubic nevyšel podle plánů. Jedna Alca kvůli poruše nevzlétla

„Přelet je ukončený. Uskutečnilo se to mezi 9.00 a 11.00. Jedno letadlo nám tady zůstalo kvůli technické závadě,“ uvedl Švancara. Podle něj by měl letoun do Pardubic zamířit později.