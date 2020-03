Hřib ke koronaviru: Nedává smysl uzavřít muzea a nechat otevřená nákupní centra, hlavní je hygiena

Omezení vstupu do bazénů nebo uzavření ústřední budovy městské knihovny. V návaznosti na další vládní nařízení v boji s šířením koronaviru přijala mimořádná opatření také Praha. Zatím však podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ponechá pro návštěvníky otevřenou třeba pražskou galerii nebo muzeum. Proč? „Je to stejné jako nákupní centra, která také nejsou zavřená, nebo městská hromadná doprava,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 8:27 12. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý zasedla bezpečnostní rada hlavního města Prahy, a to v reakci na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví kvůli koronaviru. Co jste všechno probírali?

Přijali jsme několik nařízení a doporučení ve vztahu ke školství, městské dopravě a k dalším příspěvkovým organizacím města, která se týkají například kultury, potažmo sportu.

Snažíme se nerozšiřovat opatření a omezení, které stanovila Bezpečnostní rada státu. Nicméně děláme věci, které jsou specifické pro Prahu. Například v hromadné dopravě se snažíme udržet provoz metra tak, jak fungoval doteď, aby nedocházelo k těsnějšímu kontaktu lidí a abychom nepodporovali šíření viru.

To znamená, že byste za jiných okolností provoz městské hromadné dopravy omezili? Můžete to vysvětlit?

Část rodičů musí nyní zůstat s dětmi doma. To znamená, že musí dojít i k omezení některých veřejných služeb. V případě metra se ale snažíme udržet standardní provoz. Kdyby jezdilo méně, znamenalo by to těsnější kontakt lidí. Takže naše strategie je udržet dostatek řidičů a tím i běžnou kapacitu.

Také tramvaje jsou beze změny. U autobusových linek dochází k tomu, že nebudou v provozu školní linky, protože by jimi nikdo nejezdil, a omezí se i některé další linky, třeba autobus 119 na letiště. Pochopitelně zavádíme další opatření jako je dezinfekce vozů hromadné dopravy ve městě.

Když mluvíme o dopravě... Už dříve se také zavedlo, že se dveře v metru i u autobusů otvírají automaticky, aniž by lidé museli mačkat tlačítko na jejich otevírání. Uvažuje se o podobném opatření v případě zastávek na znamení, tedy že by se automaticky stavělo na všech zastávkách?

Zatím jsme se o tom nebavili. Tady bych chtěl apelovat hlavně na dodržování osobní hygieny. Informace k tomu, jak si třeba správně mýt ruce, jsou na portálu praha.eu. Takže to je teď hlavní postup.

Regulace návštěvníků

Podle úterního prohlášení jste omezili provoz bazénů a zrušili akce na Naplávce, naopak jste nedoporučili zavřít základní umělecké školy, domy dětí a mládeže ani pražskou galerii, muzeum nebo Městskou knihovnu. Proč, když vláda zakázala všechny větší akce?

Toto opatření by v tuto chvíli nemělo z epidemiologického hlediska smysl. Proto jsme se rozhodli - po konzultaci s ředitelkou pražské hygienické stanice Zdeňkou Jágrovou, která byla také na jednání - nerozšiřovat okruh uzavřených služeb nad rámec toho, co stanovila Bezpečnostní rada státu.

Problém je v tom, že když bychom přistoupili k bezdůvodnému omezení třeba mateřských škol, muselo by více lidí zůstat doma a pečovat o děti. A byl by tak další výpadek ve veřejných službách a roztočila by se taková nepříjemné spirála. Cílem je proto dělat taková opatření, která jsou vědecky podložená. A děti podle těch dosavadních zjištěních nefigurují jako ta nejohroženější skupina.

Nejde mi ani tak o mateřské školy, kterých se vládní nařízení netýká, ale o základky, které se uzavřít měly. Vy jste ale doporučili základní umělecké školy ponechat otevřené, stejně tak domy mládeže. Nejde to tedy proti těm aktuálním opatřením? Stejně tak v galerii, muzeu a knihovnách se shlukuje větší množství lidí.

Vyhodnotili jsme to tak, že opatření musí být přiměřená tomu, co se děje. V Praze máme teď 30 nakažených. Průběh nemoci je u nich mírný, jde většinou o takzvané lyžaře, kteří si nákazu dovezli z Itálie. Co se týče kulturních institucí, tam je doporučení takové, že se budou plnit požadavky definované mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, tedy ten limit 100 osob v budově.

Co to znamená v praxi? Budete regulovat vstup?

Uzavře se centrální budova Městské knihovny na Mariánském náměstí, u níž není možné ten požadavek na 100 lidí dodržet, nicméně pobočky na městských částech mohou zůstat otevřené.

Také Rudolfinum muselo kvůli vládnímu nařízení ke koronaviru zrušit chystané koncerty | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nemělo by se ale pak jako k ústřední knihovně, který se zavře, přistupovat ke galerii nebo muzeu?

Je to stejné jako nákupní centra, která také nejsou zavřená, nebo MHD. Je nutné přijímat pouze ta opatření, která dávají z epidemiologického hlediska smysl.

Takže situace z vašeho pohledu není ještě tak kritická?

Pro nás je nyní nejdůležitější ochrana těch nejzranitelnějších skupin populace, tedy seniorů. Čekáme, až nám stát dodá přislíbené zásilky respirátorů, abychom je začali distribuovat. Pevně doufám, že jich bude dost, abychom jimi mohli vybavit pracovníky v sociálních službách, kteří přichází do kontaktu se seniory. Bližší informace k tomu dostaneme od ministerstva zdravotnictví až ve čtvrtek.

Omezení v Praze V Praze nepojedou vzhledem k uzavření škol kvůli ohrožení koronavirem školní autobusy a omezí se provoz linky 119 na letiště. Zahájené školní lyžařské kurzy budou dokončeny. Provoz bazénů bude omezen, aby v nich nebyla více než stovka lidí a zruší se akce na náplavce. Na rozdíl od škol zůstanou otevřeny domy pro děti a mládež.

Mezi opatřeními je uzavření škol, městských divadel nebo vnitřních expozic zoo v Troji. Přerušen je rovněž provoz Matějské pouti na Výstavišti. Město pak rozhodlo o tom, že Botanická zahrada v Troji zůstane otevřena, omezen bude pouze počet lidí, kteří budou moci najednou vejít do skleníku Fata morgana. V tržnici v Holešovicích zůstane v provozu hala číslo 22, kde se prodává zelenina a další potraviny.

Uzavřená městská divadla budou lidem, kteří si již koupili vstupenky, buď vracet vstupné, nebo nabídnou náhradní termín. Zavřena bude hlavní budova Městské knihovny na Mariánském náměstí. Pobočky zůstanou otevřeny. Zruší se koncerty Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Hlavní město zřídilo informační linku 800 100 991, která neslouží ke zdravotním účelům, ale pro technickou pomoc.

Současně se ale v Praze objevil případ infikovaného řidiče Uberu, u které se neví, kde se nakazil. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ho označil za zlomový, jelikož jde o signál, že podobných dosud neodhalených případů může být v Česku více. Inicioval tak další vládní opatření včetně zákazu kulturních akcí, aby se zpomalilo možné šíření koronaviru mezi lidmi. Uzavřely se i některé zámky a vysoké školy. Nebylo by tedy zodpovědnější uzavřít i kulturní instituce v gesci Prahy? Nehází tím tak vlastně vládě tak trochu klacky pod nohy?

Jak už jsem naznačil, Praha se usnesla, že u kulturních institucí se vstup omezí na maximálně 100 v budově, čímž bude splněno nařízení vlády nad rámec původního záměru. Z epidemiologického hlediska nedává smysl uzavřít muzea a nechat otevřená nákupní centra. A skutečně jsme vše konzultovali s paní Jágrovou. Je zbytečné tedy přijímat opatření, které nemají kýžený efekt, jen proto, abychom demonstrovali, že něco děláme. Situace se ale vyvíjí, je tedy možné, že do budoucna se ten režim upraví.

Komunikace s vládou

Máte od vlády ohledně přijímaných opatření dostatečné informace? Komunikuje s vámi?

V tuto chvíli vidím jako problém to, že na posledních dvou jednáních Bezpečnostní rady státu nebyl žádný zástupce krajů. Nebyl pozván ani pověřený předseda asociace Jiří Běhounek (za ČSSD, hejtman Vysočiny – pozn. red.).

V minulém týdnu jsme sice dosáhli výrazného zrychlení předávání dat z Bezpečnostní rady státu na kraje, původně nám říkali, že zápis z pondělního jednání se k nám dostane až v pátek, což bylo neakceptovatelné, takže jsme se ozvali a zápis ze středy byl pak už v ten samý den. Je ale důležité, aby tok informací byl obousměrný. Zástupce kraje může na Bezpečnostní radě státu vznést určitý požadavek, který bude nutné vyřešit, aby to celé dávalo smysl.

Nelimituje vás v komunikaci s ministerstvem zdravotnictví také to, že jste z opozičních Pirátů? Ministr Adam Vojtěch (za ANO) vás navíc minulý týden na sociálních sítích vyplísnil za to, jak jste komunikoval ohledně případu ženy z Prahy 6, která se nechala testovat v soukromé laboratoři?

To jsem nezaznamenal. Je ale fakt, že když jsem panu premiérovi předčítal dopis z pečovatelského centra Prahy 7, ve kterém pracovník v sociálních službách popisoval, jak náročné bylo nakoupit respirátory v duchu opatření vlády zkraje března, která jejich prodej omezila, tak mě počastoval takovou „prchalovštinou“ (narážka na Babišova PR poradce Marka Prchala – pozn. red.).

Zjistilo se totiž, že je v tom chaos, přidali se pak i další hejtmani, kteří potvrdili, že všechno není tak růžové. A zástupci ministerstva pak uznali, že jsou tam určité mezery. Mám ale pocit, že kdyby s tím přišel i někdo za ANO, tak dostane stejnou čočku. Nemyslím si tedy, že je to dáno stranickou příslušností, ale neochotou vyslechnout kohokoli.

Můžete ještě říct, jaká další opatření chystáte?

Sejdeme se zase v pátek a řekneme si podle aktuální situace.