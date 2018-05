Krizový stav kvůli kůrovci nebude, rozhodli Brabec a Milek. Dřevo by z lesa mělo odvážet 500 vagonů navíc

Krizový stav se kvůli kůrovci zatím vyhlašovat nebude, řekli po čtvrtečním meziresortním jednání ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Společnost ČD Cargo by však měla do konce letošního roku navýšit kapacity na odvoz dřeva z lesů o 500 vagonů. Jeden by měl stát podle Milka kolem 80 000 eur, celkem budou tedy náklady na nákup vagonů činit přes miliardu korun.

