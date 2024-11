Správa železnic vyreklamovala závady na lávce nad koridorem v Pardubicích. Upravili její spád

Státní Správa železnic vyreklamovala závady na lávce, která se v Pardubicích klene přes železniční koridor a vede od sídliště Dukla na nástupiště a vlakové nádraží. Při deštích se tam kupila voda a neodtékala. Informovala o tom mluvčí správy Nela Eberl Friebová. Lávka za 300 milionů korun je v provozu od konce května. Pardubice 7:19 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Železniční uzel Pardubice hlavní nádraží po modernizaci | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„V tuto chvíli jsou všechny reklamace na nové lávce vyřešené. Šlo především o úpravu spádu lávky, aby na ní nestála po deštích voda. Povrchy jsou po reklamacích upravené tak, že se to již neděje. Dodavatel vyčistil také odtokové kanálky. Žádné další závady v tuto chvíli neevidujeme,“ řekla mluvčí.

Na lávce u pardubického nádraží za 300 milionů korun stojí voda. Správa železnic požaduje reklamaci Číst článek

Na sociálních sítích se krátce po zprovoznění lávky také objevily příspěvky, že eskalátory nefungují, jak mají. Správa železnic ale tehdy uvedla, že se jednalo o nouzové zastavení, kdy někdo použil tlačítko stop. Příčinou stojících schodů tak nebyly podle správy poruchy.

Lávka měří 290 metrů, na obou stranách je opatřená výtahem i schody. Z ní vedou ramena s jezdícími schody, aby lidé měli přístup na jednotlivá nástupiště. Lávka má kulaté zastřešení s červenými prvky a po obou stranách jsou prosklené části, aby lidé viděli na koridor.

Sídliště Dukla s vlakovým nádražím prakticky sousedí, ale dosud mezi nimi neexistovala přímá cesta. O vzniku lávky, či případně podchodu proto debatovali pardubičtí politici mnoho let, patrně více než dekádu. Dlouho nebylo jasné, kdo lávku postaví. Nejdřív to zvažovalo město. Později se domluvilo se Správou železnic, že lávku postaví a zaplatí státní organizace a časem ji převede do městského majetku.

Někdy jedou, někdy nejedou. Cestující si stěžují na nefunkční eskalátory na nové lávce v Pardubicích Číst článek

„Momentálně pracujeme na dokončení dokumentace potřebné pro kolaudaci lávky. Stále počítáme s předáním lávky do majetku Pardubic v polovině příštího roku,“ řekla Eberl Friebová.

Město na stavbu lávky menší částkou přispělo a od jejího zprovoznění ji udržuje. Zatím se počítá s tím, že za to bude platit 7,5 milionu korun ročně. Přesnější částka se ukáže až po prvním vyúčtování služeb. „Jsme domluvení se Správou železnic, jakmile to bude papírově vyřešeno, dojde k převzetí do městské správy. V současné době už hradíme provozní náklady,“ řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

Cena za údržbu město překvapila. „Je to nová stavba, služba je kompletní od úklidů po servis zařízení výtahu a eskalátorů. Reálné náklady se ukážou po roce až dvou provozu. Možná budou nižší,“ řekl Nadrchal.