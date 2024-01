Pražské letiště odklání kvůli počasí před přistáním některá letadla. Dosud šlo o osm linek

Pražské letiště kvůli husté mlze a poruše na meteorologické stanici nepřijímá některé lety na přistání. Mluvčí letiště Klára Divíšková uvedla, že v Praze zatím nepřistálo osm letadel, která využila jiná letiště. Situace se má zlepšit v 10.00. Aktualizováno Praha 8:54 6. 1. 2024 (Aktualizováno: 9:35 6. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lety do Prahy můžou dopravci odklánět na jiná letiště (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V Praze je hustá mlha, kvůli nepříznivým podmínkám dochází k odklonům na jiná letiště,“ uvedla letiště Klára Divíšková. „Situaci navíc komplikuje porucha systému sběru meteorologických dat, kvůli níž nemohou řídící letového provozu stoprocentně informovat posádky letadel o podmínkách, které panují na letišti,“ řekla.

O tom, kde letadlo nakonec přistane, rozhoduje posádka každého letadla na základě informací z řízení letového provozu.

Z důvodu nepříznivého počasí a poruše systému sběru meteo dat @CHMUCHMI na @pragueairport může docházet k častým divertům letů na jiná letiště. Za vzniklou situaci se omlouváme. pic.twitter.com/Z1FjSHFlSl — Prague Airport (@PragueAirport) January 6, 2024

Podle serveru Flightradar je odkloněný třeba let Smartwings z Dakaru do Brna. Letadlo Ryanairu z Bruselu by mělo přistát také v Brně.

Letiště už podle Divíškové pracuje na opravách. Doporučila cestujícím kontaktovat svého dopravce, aby zjistili podrobnosti o svém letu.

Letiště Praha za prvních deset měsíců loňského roku odbavilo 11,7 milionu cestujících, meziročně o 28 procent více. Za celý rok 2022 přepravilo zhruba 10,7 milionu lidí.