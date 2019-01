Úřady, nebo nemocnice? Babiš chce o výstavbě v pražských Letňanech jednat s Hřibem

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se ve středu na Úřadu vlády sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně dalšího využití městských pozemků u stanice metra Letňany. Premiér by rád pozemky od magistrátu získal a postavil na nich areál pro státní úředníky. Primátor s tím nesouhlasí, lepší by podle něj byla obytná čtvrť a nemocnice. Praha 11:00 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Úřad vlády ČR

V areálu Nemocnice na Bulovce stojí asi 20 budov. Mezi nimi přebíhají sestřičky ve svetrech a bundách, pacienti na jednotlivá vyšetření tlačí před sebou na vozíčcích, všichni musí venkem.

„Například chirurgický pavilon je oddělený poměrně velkou vzdáleností, kde se musí projít venkem,“ popisuje Radiožurnálu ředitel nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček. Například z interny na chirurgii musí personál i pacienti ujít skoro půl kilometru. Nová nemocnice v Letňanech by podle něj v tomto byla komfortnější.

„Kdyby na stole byly položeny dvě varianty, buď moderní monoblok, nebo pavilonová nemocnice, tak ten moderní monoblok je samozřejmě lepší,“ dodává. Zatím ale ředitel nedostal od města o nové nemocnici v Letňanech žádné konkrétní informace, prý se vše dozvěděl z médií.

Postavit nové zařízení vyjde podle magistrátu na zhruba osm a půl miliardy korun. Podle Kvačka by ale bylo výhodnější opravit současné pavilony na Bulovce. „Myslím, že bychom se celkově bavili o dvou a půl miliardách korun. A když to porovnáváme s investicí do nové nemocnice, tak je samozřejmě otázka, jestli se to vyplatí dělat,“ popsal. Zařízení by podle vedení města měl postavit a provozovat stát.

Čtvrť pro úředníky

Jenže vláda má s městskými pozemky poblíž metra jiné plány – postavit tam velký areál pro úředníky. Podle premiéra by „úřednická čtvrť“ byla ekonomicky výhodná a investice do ní by se vrátila do pěti let. S tím nicméně zase nesouhlasí město.

„Odborníci se shodují, že není dobré ve městě stavět takzvané monotematické čtvrti, protože to vede k tomu, že se potom každé ráno zvedne celá rezidenční čtvrť a jede do té administrativní přes půl města, večer potom naopak,“ říká primátor Prahy Zdeněk Hřib, který by na místě rád viděl novou nemocnici.

Proti její stavbě se ale postavil Středočeský kraj. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) by nové zařízení mohlo ohrozit středočeské nemocnice. „Může se stát, že tam nebude mít kdo obsluhovat pacienty, protože sestřičky dostanou třeba o čtyři tisíce víc v Letňanech,“ tvrdí hejtmanka.

O využití městských pozemků budou ve středu odpoledne premiér Babiš s primátorem Hřibem jednat. Pozemky mají celkovou rozlohu 354 000 metrů čtverečních. Premiér už v listopadu uvedl, že by v letňanském komplexu mohlo být více než 10 000 zaměstnanců a výstavba by stála deset miliard korun.

Tento týden Babiš uvedl, že historické paláce, kde nyní sídlí řada ministerstev, by si stát nechal. Méně historicky významné objekty by prodal.

Premiér by se k plánu měl sejít i se středočeskou hejtmankou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba ANO).