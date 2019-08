Nedokázal jsem říct Hamáčkovi ne, krizi už je nutné vyřešit, říká Zaorálek k nominaci do čela kultury

Krize ochromuje vládu i ministerstvo kultury, je potřeba ji vyřešit. Tak ve středu vysvětlil Lubomír Zaorálek z ČSSD, proč přijal nominaci strany do čela resortu kultury. A dodal, že předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi nedokázal říct ne. Ještě loni na jaře přitom Zaorálek před vstupem ČSSD do vlády varoval. Praha 17:47 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Zaorálek | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Krize je nesnesitelná, je tím ochromena vláda i ministerstvo kultury a každý soudný musí chtít, aby se krize vyřešila, “ komentoval Zaorálek své rozhodnutí ucházet se o post ministra kultury.

„Měl jsem jiné plány, telefonát pana Hamáčka mě zaskočil. Podrobně jsme o tom mluvili. A když mi řekl, že existuje způsob, jak celou tu věc ukončit, tak pro mě bylo těžké hledat důvody, proč se v tom nehodlám angažovat,“ doplnil.

„Do vlády jdu s agendou, která je mi blízká. Nejde jen o post ministra kultury, jde o vládu. Ministr se podílí na rozhodování o celé řadě věcí,“ uvedl Zaorálek. A dodal, že jeho kompetence k vedení resortu kultury by měli hodnotit jiní.

Zda nominaci přijme, se prý rozhodoval několik hodin. „Měl jsem dlouhý rozhovor s Janem Hamáčkem, kde jsme prošli i jiné varianty a kandidáty. Pak jsem si vyžádal pár hodin času, abych si to srovnal a uvědomil si, co to obnáší a seznámil se s některými věcmi. Po pár hodinách jsem mu zavolal, že mu nedokážu říct ne,“ popsal Zaorálek. Podle něj bylo těžké říct, že se ho celá situace netýká.

Zároveň kritizoval prezidenta Miloše Zemana. „Máme prezidenta Miloše Zemana, který má rád (francouzského prezidenta Charlese) de Gaulla a systém páté republiky, takže se to stále více posouvá do rukou prezidenta. Myslím, že to není dobře. A politici musí najít způsob, jak tu krizi rozlousknout,“ uvedl.

Zaorálek se chce také podívat na rozhodnutí svého předchůdce v čele ministerstva kultury Antonína Staňka z ČSSD, který poslední den ve funkci odvolal předsedu Ústřední knihovnické rady Víta Richtera a zrušil památkovou ochranu Hadích lázní v Teplicích.

„Pokud se potvrdí, že bych se toho resortu mohl ujmout, tak se začnu těmi rozhodnutími zabývat. A až budu vědět více, tak budu schopen odpovídat na tyto otázky,“ uzavřel Zaorálek.