Odeberte Nejedlému diplomatický pas, žádá Lipavský ministra zahraničí. Vadí mu cesta poradce do Ruska

Pirátský poslanec a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jan Lipavský vyzval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby odebral diplomatický pas prezidentovu poradci Martinu Nejedlému kvůli chystané cestě do Ruska. Za plýtvání penězi daňových poplatníků by považoval, kdyby si k tomuto účelu Kancelář prezidenta republiky pronajala soukromé letadlo. Lipavský to řekl na čtvrteční tiskové konferenci ve Sněmovně. Praha 11:09 26. listopadu 2020

Na plánovanou cestu Nejedlého do Moskvy upozornily Respekt a Aktuálně.cz. Návštěvu podle serverů zajišťuje ruská vicepremiérka, což Lipavský považuje za skandální.

„V situaci, kdy se na premiérské úrovni zástupci České republiky a Ruské federace nesešli přes deset let, to považuji za výsměch vůči úřadu premiéra České republiky,” poznamenal.

Respektu a Aktuálně.cz Nejedlý řekl, že v Rusku nehodlá jednat o tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Podle dostupných informací je mezi možnými uchazeči ruská firma Rosatom.

Zmíněná média uvedla, že se Nejedlý už před třemi lety tajně setkal s šéfem Rosatomu Alexejem Lichačovem. Dalšími zájemci jsou čínská společnost CGN, severoamerická firma Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská společnost KHNP.

Tendr na Dukovany

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že tendr na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany ještě není připraven, stále se uskutečňují konzultace s Evropskou komisí. Výběrové řízení má vypsat polostátní společnost ČEZ, která je investorem stavby. Firma letos několikrát zopakovala, že tak plánuje učinit do konce letošního roku.

Premiér uvedl, že situaci chce probrat na dalším zasedání vládního výboru pro jadernou energetiku, jehož členy jsou i zástupci opozice, tak aby na postupu byla všeobecná shoda. Část opozice dlouhodobě kritizuje možnou účast Ruska a Číny v tendru.

Předseda ODS Petr Fiala a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nedávno zopakovali, že tyto země by měly z výběrového řízení být vyřazeny hned v počátku.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš proti tomu v létě řekl, že není zájmem firmy vyřazovat ze soutěže o stavbu Dukovan některé zájemce ještě před tendrem. Argumentoval přitom především možným prodražením zakázky. Podobný názor má podle dřívějších informací také Babiš.

Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci července. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby.

Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022. Na výstavbě by se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ.