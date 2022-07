‚Zvládnu to sama.‘ Matka se stará o tři děti, zatímco si její manžel odpykává sedmiletý trest ve vězení

Jaké to je, když je váš partner ve vězení, o tom pojednává nový díl vězeňského seriálu Radiožurnálu. 40tiletá maminka tří dětí z jižních Čech má muže už čtvrtým rokem ve věznici Kuřim. Rodina se dostala do programu Neviditelné zdi organizace Volonté. Díky němu se tak spolu můžou vídat častěji, než je obvyklé. Intenzivnější kontakt s rodinou má mimo jiné zabránit tomu, aby se odsouzený dostal po propuštění znovu za mříže. Kuřim 7:00 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 40tiletá maminka tří dětí z jižních Čech má muže už čtvrtým rokem ve věznici Kuřim (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Je to těžké, ale myslím si, že nejtěžší je první půlrok, kdy o tom druhém de facto nic nevíte. Je to neustálé čekání, každodenní otevírání schránky v doufání, že najdete dopis, abyste věděli, že ten druhý žije a dýchá,“ vzpomíná Lenka na dobu, kdy její muž Luboš nastoupil do vězení.

Dostal sedm let. Za co, to Lenka říct nechce. V té době už měli dva syny. Tehdy jim byly tři roky a 10 let.

„A oni měli spíš takové to „A za jak dlouho se nám vrátíš?“ a „Vrátí se nám? A budeš tu na Vánoce?“. Starší syn, ten na sebe vzal takovou tu roli toho chlapa, takové to „A já jsem tady teď nejstarší, já se musím o všechny postarat,“ a docela dlouho mi trvalo, než jsem mu vysvětlila, že nemusí, že je furt dítě, že má nárok na to si hrát a dělat blbiny a tak,“ vysvětluje matka.

Jejich kamarádi prý to, že mají kluci tátu ve vězení, neřeší.

„Že bychom zažili něco takového, jako že by se jim děti ve třídě smály nebo se vyskytla šikana, tak ne. Bála jsem se toho. Bála jsem se toho hodně, ale v tom mém i v tom jejich okolí to ví jenom pár lidí a pro ty ostatní je tady prostě historka a ta se dokola opakuje,“ říká Lenka.

Mladší chlapec ale přiznává, že všichni spolužáci o tom, kde je jeho táta, vědí. „Celá třída o tom ví. Já jim to řekl a je jim to jedno.“

Lenka a Luboš mají ještě dvouletou dceru. Narodila se v době, kdy byl Luboš už ve výkonu trestu. Tatínka tak zná hlavně z mobilu a přes Skype. Proč s nimi nežije, se zatím neptá.

„Lidi udělají velké hlouposti, a pak za ně nesou následky. Bohužel ty následky nenesou jenom ti dotyční, ale i spousta lidí okolo,“ povzdychla si Lenka.

Zvládne to sama

Luboš dle jejích slov odloučení zvládá hůř než ona. „On byl z nás dvou ten, který potřeboval víc objímat. Takže to nese hůř než já.“

„Já jsem teď v tomto období zjistila asi pro přítele jednu strašně špatnou věc. Já to totiž zvládnu. Ono se to bez něj dá,“ říká Lenka.

Je čtvrt na sedm, čas na pravidelný večerní telefonát. Luboš se právě vrátil ze služby ve vězeňské kuchyni. Snaží se chovat vzorně, aby ho předčasně propustili.

První žádost ale nevyšla. Teď v červenci bude soud rozhodovat znovu. Když nevyjde ani druhá a třetí žádost, propustí Luboše na svobodu v září 2023. Jeho dceři budou čtyři roky.

Poznámka: Jména zúčastněných redakce na jejich přání změnila.