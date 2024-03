Místo zrušené pošty v Budějovicích má být úschovna kol. Bývalou pobočku chce koupit i Boršov nad Vltavou

V rámci úsporných opatření loni v létě určila Česká pošta k prodeji padesát svých bývalých poboček. Prodala zatím pouze čtyři. Ne všechny obce mají o poštovní budovy zájem. To ale neplatí třeba pro Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku. Radnice chce objekt získat do svého vlastnictví, přestože odhadovaná cena se rovná zhruba jedné čtvrtině ročního obecního rozpočtu. Odkup už má za sebou radnice Českých Budějovic. Boršov nad Vltavou 13:42 3. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta ruší pobočku na Lidické třídě v Českých Budějovicích | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Tato budova byla postavená jako telekomunikační, to znamená pošta plus telekomunikace. A byla zprovozněna na začátku 90. let, takže má všechny ctnosti i nectnosti té doby,“ ukazuje starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman budovu zrušené pošty.

U budovy zrušené pošty v Boršově nad Vltavou byl Matěj Vodička

Objekt je poměrně velký a stojí u hlavní silnice. „My už máme hroznou zkušenost s tím, když byla prodána bývalá hospoda U Růžičků. Dneska tam žije blíže neurčený počet lidí, kteří jsou problémoví, je to klasický obchod s chudobou,“ dodává starosta.

Vedení obce odhaduje, že cena bývalé pošty i s rozlehlým pozemkem dosáhne zhruba 10 milionů korun. Jednou z podmínek je, že v budově bude dál fungovat služba Pošta Partner.

„Musíme se snažit a věřím, že to dohromady dáme. Vzhledem k tomu, že budeme souhlasit s provozováním Pošty Partner, budeme objekt kupovat za odhadní cenu, tedy stanovenou na základě znaleckého posudku, nebude stanovena cena tržní,“ uvádí Jan Zeman.

Odkoupeno v Budějovicích

Česká pošta teď plánuje k odkupu nabídnout dalších deset nemovitostí. Celková optimalizace pobočkové sítě přináší podle mluvčího státního podniku Ivo Vysoudila úsporu 700 milionů korun.

„Dosavadní prodané nemovitosti jsou v Berouně, ve Svitavách, v Táboře na Žižkově náměstí a v Nádražní ulici v Českých Budějovicích,“ vyjmenovává.

Českobudějovická radnice zaplatila za odkup bývalé poštovní pobočky u vlakového nádraží 38 milionů korun. Město se do dražby přihlásilo jako jediný zájemce.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše chce město v prostranství u budovy postavit úschovnu kol.

„Bude sloužit pro cestující vlakem i autobusem, protože v daném místě žádnou úschovnu kol nemáme, podle mého názoru tam velmi chybí. Co se týče spodního patra, uvažujeme, že bychom tam mohli udělat archiv města, protože v tuto chvíli nám pro něj prostory chybí,“ říká.

Do budoucna by pak českobudějovická radnice chtěla využít pozemek za budovou pro rozšíření stávající křižovatky ulic Nádražní a Rudolfovská.