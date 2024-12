Na odstřelu prasat jsme s policií spolupracovali pod nátlakem, tvrdí zástupce myslivců z Jablonce

Po šesti týdnech skončili policejní odstřelovači na Liberecku a Jablonecku s odlovem divokých prasat kvůli africkému moru. Na žádost Státní veterinární správy za tuto dobu zastřelili 44 zvířat. Proti nasazení policistů od začátku protestovali místní myslivci, podle kterých je neefektivní, eticky problematický a dlouhodobě neudržitelný. „Zvířata zbytečně trpěla,“ říká Jan Bejdák, hospodář Mysliveckého spolku Zelené údolí, pro Radiožurnál. Praha/Jablonec nad Nisou 19:03 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divoká prasata (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Podle průzkumu, který policie a Česká zemědělská univerzita před odstřelem provedly, bylo v honitbách Rádlo a Vratislavice nad Nisou minimálně 200 divočáků. Přes 40 ulovených zvířat tedy podle vás není dost?

Přes 40 kusů ulovených není dost, protože jenom Myslivecký spolek Zelené údolí na Rádle a Vratislavicích a Vesci ulovil za celý říjen 49 kusů. Takže naopak mně z toho vychází, že ten lov poklesl.

Vy jste už na začátku odstřelu varoval, že divoká prasata zbytečně trpí. Jak jste k tomu došel?

Došli jsme k tomu jednoznačně s ostatními spolky, protože některé následující dny jsme nacházeli černou zvěř postřelenou na zadní běhy, postřelenou na hlavu a samozřejmě si stěžovali občané tady v Jablonci nad Nisou, že tady ta postřelená zvěř je zalezlá v houštině a ohrožuje je.

Policisté nevyloučili, že k tomu mohlo dojít, a řekli, že na základě vzájemné dohody podnikli kroky, aby se to už neopakovalo. To můžete potvrdit? Spolupracovali jste pak na dohledávání zraněných kusů?

Ano, na začátku jsme upozorňovali, že bude třeba vyřešit dosled té zraněné zvěře. To bylo v prvních týdnech odmítnuto. Na základě toho, že se potvrdilo, že dochází k postřelení prasat, pak policie přijala opatření. A nám byl umožněn dosled té černé zvěře, abychom ji popřípadě usmrtili.

Bylo právě tohle tím původním důvodem, proč někteří myslivci odlov bojkotovali třeba tím, že močili na vnadiště?

Nám byla na začátku toho odstřelu slíbená spousta věcí. Bylo nám slíbeno, že ta černá zvěř nebude trpět a bude odstřelena z 99 procent na hlavu. To za nás splněno nebylo. Pak nám bylo ohlášeno, že my budeme moct rozhodnout, jestli ta zvěřina bude zužitkovaná, nebo půjde do asanačního podniku. Tohle de facto v těch prvních čtyřech týdnech taky nebylo umožněno.

A co se s ní tedy dělo?

Nebylo nám umožněno zužitkování, tedy že jsme nemohli vstoupit do té honitby hned po odstřelu, ale mohli jsme vstoupit až ráno. To znamená, že ta zvěřina byla zapařená a byla odvážena do asanačního podniku. A na základě toho samozřejmě asanační podnik vystavil fakturu, kterou jsme proplatili, a ministerstvo zemědělství bude ten náklad zpětně proplácet nám.



A ten bojkot byl s vědomím vedení vašeho mysliveckého spolku? Nešlo to řešit jinak?

To určitě nebylo s vedením, protože my jsme měsíc předtím odhlasovali, že budeme na téhle akci spolupracovat. Mimo jiné jsme spolupracovali z důvodu toho, že na nás byl vyvíjen nátlak, hrozila nám dvoumilionová pokuta za neplnění. To, že se někteří myslivci potřebovali někde vyčůrat, tak se vyčůrali. V tom asi nevidím nic problematického.

Ale bylo to vnadišti, shodou okolností.

Bylo to na vnadišti, které bylo zakázané. A samozřejmě je nevhodné, že pokud se tam někdo vrátí a snaží se někde sypat nějaký prášek, to je určitě nevhodné, ale byla to individuální akce.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL nejsou myslivecká sdružení z různých důvodů, personálních či časových, schopná splnit úkol, aby se africkým mor prasat vymýtil. Jak byste to chtěli řešit bez nasazení policie?

Myslím, že se naopak prokázalo, že nasazením odstřelovačů nelze nahradit myslivecké spolky. Já bych si představoval lepší komunikaci. Představoval bych si ji, jako když jsme komunikovali s městem Jablonec nad Nisou, kde se nám v předchozím roce podařilo dohromady ulovit 145 kusů. A město nám pomáhalo tím, že nám poskytlo městskou policii nebo hasiče, kteří nám uzavírali perimetr.