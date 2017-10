Nedostali jste hlasovací lístky? Nic se neděje, k volbám vám stačí jen občanka nebo pas

Volby do Poslanecké sněmovny začínají už za tři dny. Hlasovací místnosti se otevřou v pátek odpoledne. Nejpozději v úterý mají mít všichni voliči ve svých schránkách hlasovací lístky, u kterých bývá také informace, do které konkrétní místnosti jít volit. Co ale dělat, když lístky nepřijdou nebo nevíme, kam jít volit? Doporučujeme Praha 14:00 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pokud voliči hlasovací lístky do své poštovní schránky nedostanou, není třeba se znepokojovat. Nic se neděje, ani když je ztratí nebo zapomenou doma. Ve volební místnosti dostanou náhradní. K volbám si lidé musí přinést hlavně doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud lidé doklad totožnost nemají, mohou požádat o takzvanou rychloobčanku.

„Lidé o ni mohou požádat na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Pokud o ni požádáme v místě trvalého bydliště, vyrobí vám ji na počkání,“ popisuje pro Radiožurnál Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.

„Potřebujete vyplněnou žádost, dvě pasové fotografie a další průkaz totožnosti, ideálně rodný list,” dodává.

S hlasovacími lístky pak mnohdy voličům do schránek přicházejí i informace, do které konkrétní místnosti mají jít hlasovat. Pokud si nejsou jisti, kam jít volit, mohou se před volbami nebo i v den hlasování obrátit na svůj obecní úřad.

Pražští voliči pak mohou využít stránky hlavního města, kde najdou jak pražské kandidátní listiny všech strach, tak především navigaci do volebních místností. Stačí zadat adresu v metropoli a lidé dozví se svou volební místnost.

Nejdůležitější a nejsledovanější volby

Volit může jít každý svéprávný občan České republiky, který alespoň ve druhý den konání hlasování dosáhl věku 18 let. Volí se v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den pak od 8.00 do 14.00.

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise hlasy sčítat. Výsledky z prvního okrsku jsme se při posledních sněmovních volbách dozvěděli už ve 14.19. Celkové výsledky pak budou známy ještě ten den večer, před čtyřmi lety se sečetly hlasy ze všech volebních okrsků krátce před 20. hodinou.

Češi koncem týdne hlasují o obsazení dolní komory, tedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby do sněmovny patří k těm nejdůležitějším a také nejsledovanějším. Svými hlasy Češi rozhodnou nejen o poslancích, ale i o směřování České republiky v nadcházejících čtyřech letech.

Rozložení sněmovny bude klíčové pro vznik nové vlády, kterou sestaví strana nebo koalice několika uskupení. Voliči zároveň dají najevo, kdo by se měl stát premiérem.

O hlasy voličů se tentokrát utká celkem 31 uskupení a přes 7500 kandidátů, nejvíce v historii Česka.