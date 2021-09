Nevyhovující bydlení negativně ovlivňuje školní docházku. V Česku tak žije až 50 tisíc dětí

Až 50 tisíc českých dětí žije v nevyhovujících podmínkách - na ubytovnách, v azylových domech, v nekvalitním nebo nestálém bydlení nebo i na ulici. Vyplývá to ze Zprávy o vyloučení z bydlení 2021. Zpracovala ji iniciativa Za bydlení ve spolupráci například s Ostravskou univerzitou. Autoři vycházeli z dat ministerstev a dalších institucí a taky z průzkumu na zhruba dvou stovkách ubytoven. Praha 11:04 28. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Špatné bydlení i rodinné zázemí žáky podle průzkumu znevýhodňuje | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zpráva upozorňuje na to, že život ve špatných podmínkách může dětem kromě dalších problémů způsobit taky potíže se vzděláváním. To potvrzují i pedagogové a sociální pracovníci.

„Děti jsou pořád v jiném prostředí. Pořád se stěhovat, to taky není ono. Takové to domácí prostředí patří k rodině,“ říká maminka malého chlapce, která momentálně žije se synem a partnerem v azylovém domě v Havířově.

S tím, že nevyhovující bydlení negativně ovlivňuje školní docházku a vzdělání dětí, má zkušenost třeba ředitelka Základní školy ve Velkých Hamrech Zdeňka Juklová.

„Jde o objekty, něco jako ubytovny. Nejsou tam dodrženy základní hygienické podmínky. Bydlí tam spousta lidí, děti nemají své místo. Leckdy nemají vlastní postel. Přichází poté do školy nevyspalé, někdy nepřijdou vůbec,“ popisuje.

Podle ní přitom může lepší domácí prostředí dodat dětem víc chuti do učení a motivovat je i k dalšímu studiu.

Ve Velkých Hamrech pracuje se znevýhodněnými dětmi sociální pracovnice Martina Horneková - a potvrzuje, že zlepšení bydlení může vést i k lepší situaci v rodině a poté i lepším výsledkům ve škole.

„Přestěhovali jsme rodinu do městského bytu, tatínka vzali do práce, od té doby vychází z domu čistý, střízlivý. Holčička začala chodit do školy s asistentem,“ říká.

Znevýhodnění dětí

To, že špatné bydlení i rodinné zázemí žáky znevýhodňuje, ukazují i letošní data společnosti PaQ Research a think tanku IDEA. Podle nich je v takových případech dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost, že děti budou mít ve škole problémy.

„Když to dítě bydlí v nekvalitním bydlení, tak má vyšší šance na problémy ve vzdělávání. Musíme pracovat se stabilizací rodin,“ uvádí jeden z výzkumníků, sociolog Daniel Prokop.

Spoluautor zprávy o vyloučení z bydlení analytik Jan Klusáček upozorňuje na to, že v nevyhovujících bytech žijí v Česku nejčastěji právě rodiny s dětmi.

„Jedná se o rodiny, které žijí v nevhodných bytech i v bytech přelidněných,“ upřesňuje.

Ministerstvo školství chce problém řešit. Vytvořilo mimo jiné pracovní skupinu s resortem práce a sociálních věcí. Podle autorů zprávy o vyloučení z bydlení by mohl dětem v nevyhovujících podmínkách pomoct systém sociální bydlení. Prosadit zákon o něm slíbila ve svém programovém prohlášení současná vláda. Návrh ministerstva pro místní rozvoj ale ministři ani neprojednali.