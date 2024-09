Nové Heřminovy by ochránily Krnov a Opavu, míní Výborný. ‚My jsme stavbu nezdrželi,‘ říká aktivistka

Opava ani Krnov by teď neprožívaly to, co prožívají, pokud by stála dlouho plánovaná a stejně tak dlouho blokovaná přehrada nové Heřminovy, tvrdí pro Český rozhlas Plus ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). O stavbě přehrady se rozhodlo v roce 2008, proti byli místní obyvatelé. „Alternativy jsou levnější a lepší,“ oponuje Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha, které stavbu odmítá. Pro a proti Praha 16:21 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Skutečně se podle vás teď ukázala na aktuálních povodních nezbytnost tohoto vodního díla?

Marek Výborný (KDU-ČSL): Je to naprosto nesporné. Do značné míry považuji za selhání státu to, že se nepodařilo od roku 1997 udělat víc a minimálně mít tu stavbu v nějakém pokročilém stadiu.

Ochránila by Krnov před záplavami přehrada Nové Heřminovy? Diskutují ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková

Kdyby totiž přehrada byla postavena, tak by podle dat dopočítaných pracovníky povodí Moravy a dalšími experty města Opava a Krnov teď neprožívala to, co prožívají.

A všem, kteří tomu bránili, či dneska dokonce pořád ještě brání, chci říct: Pojďte se mnou na náměstí do Krnova, pojďte se mnou na náměstí do Opavy a pojďte těm lidem říct, že máte argumenty, proč nestojí toto dílo, které jediné v kombinaci s dalšími opatřeními i přírodě blízkými, může efektivně jejich území ochránit.

Je to výzva i ekologům z Hnutí Duha. Kdyby stály Nové Heřminovy, které by byly připraveny na zachycení vody, tak by Krnovem neteklo 250, ale 150 kubíků.

Anna Kárníková: Zcela určitě. Kdyby Nové Heřminovy byly, tak by ta katastrofa nebyla taková. Ale problém je, že Nové Heřminovy nejsou. A tím důvodem, proč nejsou, není Hnutí Duha. Hnutí nezdrželo stavbu přehrady ani o den. Ten důvod, proč nádrž nestojí, je, že stát nemá kapacitu na to, aby tenhle projekt úspěšně řídil.

Kdo obstruuje?

Nejsou Hnutí Duha a ekologičtí aktivisté právě ti, kteří minimálně komplikují to, aby výstavba mohla započít? Nekomplikují třeba územním rozhodování?

Kárníková: My se účastníme debaty o výstavbě – od začátku, konstruktivně a podle zákona. Považovat tohle za bránění, když stát je schopen ten projekt posouvat dopředu a nedělá to, považuji za velmi problematické. Považuji to za útok na občanskou společnost.

Výborný (KDU-ČSL): Státní instituce mohou rozhodovat rychleji, to máte naprostou pravdu. Ale kdo podal blanketní odvolání – odvolání bez odůvodnění, které je zjevně obstrukční? Bylo to Hnutí Duha a Děti Země. Blanketní odvolání, které je zjevně obstrukční, znamená, že se to opět protáhne o další měsíce a podobně.

Hnutí Duha říká, že je zřejmé, že plánovaná protipovodňová ochrana na stoletou vodu všech sídel pod přehradou Nové Heřminovy je ve srovnání s ochranou jiných měst v České republice nadměrná a nepřiměřená.

Tak to běžte říct těm lidem, kteří v Opavě, v Krnově, v Zátoru, v Branticích dneska nemají domy, nemají se kam vracet. Běžte jim říct, že to je naddimenzované, že to vůbec nemá stát.

Kárníková: Mně přijde problematické to nazývat obstrukcí. To je právo podle zákona, jakým způsobem se můžeme účastnit diskuse o tom, jak má to řešení vypadat. A my tam od začátku navrhujeme alternativy, které za nás chrání životy stejně tak dobře.

My si myslíme, že jsou řešení, která jsou také citlivá k přírodě. A my víme, že s postupující klimatickou změnou musíme s přírodou spolupracovat, ne být proti ní.

Myslím, že odborná diskuse se posunula. Například, kdybychom na místě dneska měli velký suchý poldr, a to je preferované řešení, tak to vlastně zachráníme stejně. Je to citlivější k přírodě, je to efektivnější řešení, levnější.

Pokud bychom šli cestou těchto alternativních řešení, která jsme dlouhodobě nabízeli – a nebyla s námi k tomu vedena dobrá diskuse – tak pravděpodobně by to území bylo dneska lépe ochráněno. Protože ty stavby jsou často i rychlejší.

Místní a dobrovolníci

Paní Kárníková, můžete se vyjádřit k tomu blanketnímu odvolání? Nejde o jasnou obstrukci? Není na místě, aby se celý ten proces urychlil i změnou legislativy tak, aby takové námitky nebyly připuštěny?

Kárníková: To není blokování, to je vyjádření se k tomu procesu. My jsme dále přesvědčení, že tam jsou alternativy.

Za mě je klíčové, že se tady nebavíme o démonických spolcích, ale jsou to místní lidé. Lidé, co tam žijí, lidé, co tam dnes vyklízejí. Naši kolegové v Jeseníkách, nyní s dobrovolníky z Hnutí Duha, tam kvůli neuváženým výrokům ministra Výborného čelí výhrůžkám násilí, a to v době, kdy tam vyklízí.

Jsou to lidé, kteří tam žijí a mají zájem na tom, aby se mohli podílet na místních věcech. Dělají tam celou řadu dobrých věcí a také mají představu o tom, jak transparentně by se měly takhle velké projekty realizovat.

Proti přehradě hlasovali v referendu i obyvatelé obce Nové Heřminovy. Neměl by tedy stát lépe moderovat debatu, naslouchat protiargumentům a hledat s místními jiné ekologické varianty než tuto? Když je na ní taková neshoda?

Výborný (KDU-ČSL): Tak to evidentně měl, to já nebudu popírat. Od začátku říkám, že to je selhání státu. A také odsuzuji jakékoliv podobné výzvy nebo to, co se teď děje na sociálních sítích.

Řešení, které pro paní ředitelku Kárníkovou mám: Dodejte mi jasný papír, kterým stahujete vaše odvolání proti územním rozhodnutí za Hnutí Duha, a já vás veřejně pochválím.

Poslechněte si celou debatu, audio najdete nahoře ve článku.