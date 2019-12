Těžba po hackerském útoku na OKD dál stojí, společnost by ji mohla obnovit v pátek

Ve čtyřech dolech na Karvinsku se stále netěží. Společnost OKD ještě neobnovila těžbu po pondělním hackerském útoku, který ochromil její počítačovou síť. Horníci přesto na úterní ranní směnu do dolu ČSM-sever ve Stonavě dorazili. A odborníci ve společnosti OKD pokračují ve vytváření lokální sítě tak, aby především zajistili výrobu a bezpečnost zaměstnanců. Karviná 10:42 24. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: flickr.com, CC BY-ND 2.0, Solidarity Center

Firma v pondělí z bezpečnostních důvodů ukončila těžbu ve všech svých dolech, na svátky by tam ale stejně měl být omezený provoz bez těžby.

Horníci v úterý kolem 4.30 přijeli do dolu ČSM-Sever ve Stonavě na ranní směnu, popsal z místa reportér Radiožurnálu Tomáš Pika. Nedostali prý od vedení žádné bližší informace o kyberútoku, proto se rozhodli přijít do práce. Horníci zatím mohou dělat přípravné práce uvnitř dolu, případně povrchové práce například na dílně.

Počítače OKD napadli hackeři. Společnost přerušila těžbu ve všech dolech na Karvinsku Číst článek

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský dodal, že do podzemí i nyní běžně fárají zaměstnanci, kteří kontrolují jednotlivé systémy a provádějí fyzickou údržbu. Zdůraznil, že čidla metanu nepřestala po kyberútoku fungovat. Bezpečnost horníků tak podle něj nebyla ohrožena.

„Elektronická čidla, která monitorují výskyt metanu v podzemí, jsou plně funkční. Jsou vedena úplně samostatně mimo hlavní síť,“ sdělil Čelechovský.

Těžit se má podle něj znovu začít v pátek 27. prosince. „Připravuje se lokální počítačová síť, aby během vánočních svátků hlavně byla zabezpečena výroba, těžba a bezpečnost zaměstnanců, tak aby noční směna 26. prosince už mohla udělat první přípravné práce na rozjezd některých porubů (dobývacích prostorů) 27. prosince,“ uvedl Čelechovský.

Policejní mluvčí René Černohorský řekl, že policie pokračuje ve vyšetřování události. „Odbor analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství provádí procesní úkony. Kriminalisté jsou ve spojení s lidmi ze společnosti OKD a zjišťují, jak je to rozsáhlé, jakým způsobem byla firma zasažena, které servery, co by to ohrozilo,“ doplnil Černohorský.

Na případu pracují také odborníci z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Čelechovský již dříve uvedl, že úplnou charakteristiku viru, který firmu napadl, a jeho analýzu včetně účinného způsobu jeho likvidace a bezpečného vyčištění všech stanic bude mít OKD k dispozici až v novém roce.

Hackerský útok na OKD

Hlavní útok nastal v neděli 22. prosince kolem 22.00, kdy škodlivý kód komplexně napadl a ochromil celou infrastrukturu firmy. Firma už zahájila reinstalace nejdůležitějších stanic a obnovu systémů, jež budou pracovat v oddělené malé síti.

Nemocnici v Benešově zbývá po kyberútoku obnovit poslední oddělení. Škody počítá v desítkách milionů Číst článek

Tento měsíc napadl kryptovirus počítačový systém nemocnice v Benešově. Po útoku virem nebylo možné spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace bylo třeba zrušit. Lékaři tam začnou operovat až v lednu.

Vedoucí IT oddělení OKD Martin Straka uvedl, že je nutné kompletně obnovit data, ale obnova zřejmě bude časově náročnější než u benešovské nemocnice, protože infrastruktura OKD je složitější. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za ANO na uvedení systému do provozu intenzivně pracuje dodavatel softwaru.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží ve čtyřech dolech na Karvinsku. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí. V roce 2018 měla společnost OKD čistý zisk 1,29 miliardy korun, premiér a předseda ANO Andrej Babiš minulý týden řekl, že letos OKD skončí ve ztrátě několika set milionů korun.