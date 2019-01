Zakrývání čidel na metan v dolech? Vedení i kontroloři z OKD pochybení odmítají

Před budovou dolu ČSM stále vlaje černý prapor a pod mozaikou horníka s dítětem stojí na chodníku a parapetu vrátnice asi dvě stovky svíček. Většina z nich je už vyhořelá, jsou zasypané sněhem, ale přesto tady zůstávají.

Do práce se postupně sjíždějí horníci a z malého auta s polskou značkou vystupuje pan Janusz. „Když se víc vytěží, tak jsou samozřejmě větší peníze. Až o deset tisíc korun,“ říká Českému rozhlasu Ostrava.

Statný horník tvrdí, že v dolech na Karvinsku pracuje už osm let. Když se ptám na to, jestli se setkal s porušováním bezpečnosti práce, pokývá hlavou. „Když jsou špatné podmínky, tak se má dělat bezpečně. Ale to se pak nesplní úkol. Takže každý chápe, že se musí pracovat a moc nehledět na bezpečnostní předpisy,“ dodává pan Janusz.

Polská agentura Alpex zaměstnává v OKD 650 lidí. Právě její pracovníci tvořili většinu ze 13 obětí výbuchu na dole ČSM. Generální ředitel Andrzej Tokarz Českému rozhlasu potvrdil, že prémie za vytěžené uhlí tvoří až 30 procent platu horníků.

Kontrola od OKD

Že by ale kvůli nepřerušované těžbě horníci zakrývali čidla na metan, jak se spekulovalo po tragickém výbuchu, v písemném vyjádření odmítá. „Během inspekcí se nikdy nestalo, že by pracovníci naší firmy úmyslně vykonávali činnosti, které by měly způsobit nesprávné odečty detektorů metanu,“ uvedl Tokarz.

V OKD pracuje 2200 externích pracovníků ze 14 dodavatelských firem. Ty dostávají peníze za splnění konkrétního úkolu, hlavně vytěžení určené lokality. Garanci bezpečnosti práce mají podle mluvčího OKD Iva Čelechovského na starosti hlavně firmy samotné.

Jejich technici musí mít zkoušky Báňského úřadu. „Dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti v rubání a na čelbě od nás ještě navíc kontrolují technici z OKD,“ říká Čelechovský.

Těžaři popírají, že by nutili vlastní i externí pracovníky k porušování předpisů. Za OKD stojí také odbory. „Bezpečnost v OKD je na opravdu velice vysoké úrovni. Nemyslím, že je moc firem v republice, které jsou tak kontrolované právě jako OKD Báňským úřadem,“ říká předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička.

Oblast výbuchu je stále uzavřená. Kdy z ní záchranáři vyprostí zbývajících devět těl, není jasné.