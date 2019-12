ČSSD nemá žádný nový důvod odcházet z vlády, řekl Hamáček. Opozice volá po Babišově rezignaci

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček důvod k odchodu z vlády s hnutím ANO nevidí. Babišovy kauzy ale podle něj komplikují vládě práci. „ČSSD nemá žádný nový důvod k tomu, aby měnila své rozhodnutí o účasti ve vládě. Kauzy pana premiéra komplikují vládě práci a poškozují její úsilí o prosazování programu, který pomáhá lidem. Hnutí ANO zvítězilo ve volbách. Má plné právo i plnou zodpovědnost za to, koho nominuje na premiéra,“ uvedl Hamáček. Praha 14:57 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček z ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a Jany Mayerové ve středu po poledni. Jejich stíhání v případu údajného dotačního podvodu ohledně Farmy Čapí hnízdo tedy pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi.

ONLINE: Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové Číst článek

Podle poslance ČSSD Jana Birkeho celá kauza sociálním demokratům komplikuje situaci.

„Primárně je to problém pana premiéra, od samého začátku to problém byl, my jsme byli rádi, že to trestní stíhání bylo zastaveno, v tuto chvíli to pro nás komplikuje situaci jako pro koaličního partnera. Nechceme dělat rychlé pohyby, je to čerstvá věc,“ řekl Birke Radiožurnálu.

Výzvy opozice

„Kombinace trestně stíhaného premiéra a aktuálního auditu Evropské komise k střetu zájmů premiéra Babiše je nepřijatelná. Je to závažná zpráva, která má vliv na celou politickou scénu. Premiér Babiš by měl do vyřešení svých problémů odstoupit a nezatěžovat jimi ČR. Očekávám, že Andrej Babiš začne řešit své osobní problémy tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti. To znamená, že do vyřešení svých osobních problémů nebude premiérem,“ uvedl Fiala.

Na twitteru poznamenal, že by měl nabídnout funkci jinému zástupci ANO.

Petr Fiala

@P_Fiala Očekávám, že Andrej Babiš začne řešit své osobní problémy tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti. To znamená, že do vyřešení svých osobních problémů nabídne funkci předsedy vlády jinému představiteli nebo představitelce svého hnutí. 2 31

„Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a rovněž permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády,“ napsal na twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš

@PiratIvanBartos Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a rovněž permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády. 80 1126

KDU-ČSL podle šéfa strany Marka Výborného respektuje rozhodnutí nejvyššího žalobce a má v něj naprostou důvěru.

Marek Výborný

@MarekVyborny Respektuji rozhodnutí nej. státního zástupce a vyzývám všechny politiky, aby se zdrželi jakéhokoli tlaku na orgány činné v trestním řízení. Je důležité, aby bylo v dohlédné době rozhodnuto. Jinak bude @Andrej Babiš nadále koulí u nohy naši politické scény a politické kultury. 17

„Zastavení trestního stíhání Andreje Babiše vzbuzovalo nemalé pochybnosti a nechalo za celou kauzou pachuť. Je potřeba, aby kauzu projednal a rozhodl nezávislý soud ve veřejném jednání. Jen tak nezůstanou za kauzou spekulace a pochybnosti, ať už bude nakonec Andrej Babiš odsouzen či nikoliv,“ poznamenala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Adamová

@market_a Vítězství hnutí ANO ve volbách nikdo nezpochybňuje, bylo přesvědčivé, a protože našli většinu opřenou o bolševiky, mají právo vládnout. Premiérem této země ale nemůže být osoba jeho morálního kreditu, proto musí rezignovat.



Andrej Babiš brzdí všechny schopné lidí naší země. 13 263

„Vyzýváme, aby toto rozhodnutí nebylo nikým zpochybňováno a nebyly tak podrývány základy právního státu. Andrej Babiš se musí zdržet veškerých kroků směrem ke státnímu zastupitelství a policii, které by mohly zavdávat pochybnosti o rovném a nestranném procesu. Zpochybňování rozhodování orgánů činných v trestním řízení by byl pro českou justici krok do hrobu. Naše justice naopak potřebuje získat zpět důvěru v očích veřejnosti,“ uvedl Rakušan.

57998