Obce v Orlických horách se brání tlaku developerů. Naopak v Polsku zažívají apartmánové domy boom

Obce v Orlických horách se podle oslovených starostek a starostů v poslední době brání tlaku developerů na výstavbu velkých bytových komplexů. Stavby takzvaně na zelené louce vedení obcí ani místní obyvatelé nechtějí vůbec. Naproti tomu v nedalekém polském příhraničí zažívají developerské projekty mohutný rozmach. Podle části českých starostů by optimální cestou mohla být přestavba dlouho nevyužívaných budov, které jsou často ve špatném stavu. Orlické Záhoří/Deštné/Říčky/Olešnice 9:55 11. ledna 2023

Poklidná vesnice Orlické Záhoří – už podle názvu na druhé straně hřebene Orlických hor, hned u hranic s Polskem. Zatímco na české straně údolí krajině dominují dřevěné chalupy, na protější stráni za potokem, který tvoří státní hranici, jsou vidět hlavně nově postavené malé dvoupatrové domky, jeden jako druhý.

Odtud je to jen pár kilometrů do velkého lyžařského centra v polském Zielenienci. „Viděl jste, co se tam staví? Asi dvanáctipatrový betonový obrovský dům pro nějakých 300 apartmánů,“ popisuje nezávislý starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Podobnou výstavbu tady on ani místní obyvatelé nechtějí, tlak investorů je ale prý velký.

„Tady jsou staré velké budovy, třeba hospoda, které se nabízí. Když už někdo chce stavět apartmánový dům, ať to udělá z toho. Ať opraví starý barák a má to nějaký vzhled. Ale ať na louce nevznikají apartmány, to je nesmysl.“

Takový projekt je na stole v Deštném v Orlických horách. Investor chce přestavět bývalý hotel Národní dům v centru obce.

„Mělo by vzniknout 49 apartmánů. Poprosili jsme architekta o vyjádření. Developeři byli ochotní, změnili to, byla dohoda a ten projekt je schválený. Teď se čeká na stavební povolení,“ popisuje nezávislá starostka Deštného v Orlických horách Kateřina Dismanová.

Zbourat chatu Karosa?

Stavbě velkého apartmánového domu místo původní chaty se teď brání v nedalekých Říčkách, přibližuje nezávislý starosta Jaroslav Kuchta:

„Chata Karosa. Investor ji chce zbourat a postavit apartmánový komplex hotelového typu. Kapacita 44 apartmánů, takže se snažíme to nepovolit, nepustit, změnit územní plán.“

Podle manažera projektu Josefa Molnára ze společnosti Domoplan 44 apartmánů znamená podobnou ubytovací kapacitu, jako má současná budova, a provedení má být k místní krajině citlivé:

„Návrh je spíše nenápadný, jsou použity dřevěné fasády, dřevo, kámen, tradiční horské materiály. Nebude to ale roubenka, spíš to bude v moderním duchu.“

Proti projektu na výstavbu osmi dvoudomků na svém území se pak nedávno postavila Olešnice v Orlických horách. Podle starostky Moniky Jelenové z uskupení Za lepší Olešnici se vedení obce podařilo investora odradit.