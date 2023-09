Táhnout za jeden provaz. Armádní soutěž v Pardubicích prověřila schopnosti vojáků

„Je to soutěž logistických dovedností, soutěží 23 týmů. Celkem je to 115 vojáků,“ říká mluvčí 14. pluku logistické podpory Helena Řebíčková. Většina týmů je od logistiků z Pardubic a praporů z Klatov a Lipníka nad Bečvou. Účastní se ale i zástupci posádek z pardubického letiště, Semtína a Lázní Bohdaneč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Víc než stovka vojáků soutěžila v logistických dovednostech. Museli transportovat raněného, rozložit a složit pušku, odtáhnout náklaďák i bleskově vyměnit kolo

Členové týmu se neznají

„Je to celkem 12 disciplín, jsou postaveny především na zvládnutí logistických dovedností. Mají soutěžní disciplínu, kde musejí rozdělat v časovém limitu oheň, další disciplínou je například rozborka/sborka, kde skládají dvě zbraně, dále je tady například zdravověda. Všechno je to na čas, případně je to bodováno podle toho, jak tu disciplínu zvládnou,“ popisuje Řebíčková.

Nedaleko od místa, kde natáčíme je parkování na přesnost, kdy je řidič závislý jen na pokynech od kolegů. Jinde je zase stanoviště, kde musí vojáci složit malý kontejner, následně do něj naložit pneumatiky, kontejner zavřít a na víko postavit dva kelímky s vodou. Pomocí paletového nakladače pak musí projet slalomovou dráhu a přitom nevylít vodu.

Česko-americká letecká show. Armáda si v USA připomněla výročí spolupráce s národními gardami Číst článek

Součástí programu je také výměna kola u armádního pick-upu. „Měnili jsme pneumatiku a zároveň jsme dělali slalom s dalšími pneumatikami, pak znova nasazovali tu náhradní pneumatiku,“ říká Zuzana Zemanová, jedna z účastnic logistické soutěže. Pro vojáky je toto zpestření běžného pracovního režimu, pochvaluje si.

Pětičlenné týmy jsou záměrně namixované tak, aby to byli lidé, kteří spolu obvykle nepracují. Hlavním účelem je týmová spolupráce, potvrzuje Řebíčková: „Hlavním účelem je teambuilding, aby lidi dokázali spolupracovat. V týmu je vždy jedna žena a musí tam být řidič profesionál.“

Soutěživost je prý mezi jednotlivými týmy vysoká. Navíc vojáci nehrají jen o putovní pohár, ale také o věcné ceny.