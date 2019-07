Penzisté by si příští rok měli polepšit o 900 korun měsíčně, sněmovna schválila doplatek k penzím

Průměrný důchod vzroste příští rok zřejmě o 900 korun měsíčně. Sněmovna ve středu schválila hlasy všech přítomných poslanců vládní novelu, která předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Půjde asi o 200 korun. Poslanecké pozměňovací návrhy, které se týkaly dalšího zvýšení nejnižších penzí nebo důchodů matek, dolní komora odmítla. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Praha 12:15 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na důchody by měl stát v roce 2020 poprvé vydat přes půl bilionu korun. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období.

Průměrné navýšení ze zákona bude představovat příští rok kolem 700 korun. Příspěvkem, jak jej předpokládá vládní novela, vzroste průměrná penze o 900 korun. Příští rok by se tedy měla průměrná penze zvýšit na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta.

Přesná výše příspěvku bude známa koncem léta, ministerstvo práce ji nyní odhaduje na 180 až 200 korun. Částka by se podle novely připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

Na důchody by měl stát v roce 2020 poprvé vydat přes půl bilionu korun, přesně 509,4 miliardy korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že navržený způsob valorizace více pomůže seniorům s nižšími důchody a 90 procent důchodců dostane aspoň 750 korun. „Nově tak bude mít starobní důchod 90 procent důchodců nejméně 10 750 korun měsíčně,“ řekla.

Sněmovna odmítla návrh poslanců SPD v čele s Lucií Šafránkovou, podle kterého by penzisté s důchody nižšími než 10 tisíc korun dostávali dalších 900 korun měsíčně navíc. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská neuspěla s požadavkem na jednorázové navýšení důchodů matek, případně ale i otců o 500 korun za každé vychované dítě.

Poslanci se většinově nepřiklonili ani k úpravám Piráta Tomáše Martínka, který chtěl, aby rodič mohl vyloučit při výpočtu penze svůj příjem až do devíti let věku dítěte. Nyní může možnost využít jen jeden rodič, a to do věku čtyř let nejmladšího dítěte. Studentům chtěl Martínek dát možnost započítat částečně dobu studia do důchodu.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun měsíčně. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun.

Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.