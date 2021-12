Fiala: Zákaz aut se spalovacími motory nepřichází v úvahu. Rozpočet musíme přepracovat

Návrh Evropské komise na zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je pro vládu nepřijatelný. V rozhovoru v CNN Prima News to v neděli řekl premiér Petr Fiala (ODS). Jádro podle něj musí být mezi podporovanými zdroji energie. Dostavět se musí i další bloky Dukovan jinak nebude mít Česko dost energie v rozumných cenách. Zároveň zopakoval, že vláda musí přepracovat rozpočet, zejména vzhledem k inflaci. Praha 12:22 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová vláda chce podle Fialy přepracovat co nejdříve státní rozpočet, i proto, aby dala signál, že stát chce něco dělat s inflací | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Návrh na zákaz automobilů se spalovacími motory, to by ohrozilo existenčně řadu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu,“ řekl Fiala. Co se týče jaderné energetiky, je podle premiéra nutné najít v EU širší koalici zemí, která má zájem to prosadit.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) nesmí podle Fialy znamenat zchudnutí občanů. Má za důležité využít nástroje, které EU nabízí, tak, aby to pro Česko bylo výhodné.

Čtvrteční několikahodinová debata o jaderné energii a emisních povolenkách, kterou vedli lídři zemí EU na bruselském summitu, skončila bez dohody. Skupina států včetně Česka navrhla prosadit do závěrů jednání, aby Evropská komise jádro zařadila na seznam zelených investic. Tradičně k atomu kritické Rakousko spolu s Německem a Lucemburskem se však postavily proti.

Úprava státního rozpočtu

Nová vláda chce podle Fialy zároveň přepracovat co nejdříve státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše (ANO) navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující vláda chce deficit snížit pod 300 miliard omezením výdajů. Zvýšení daní ale odmítá. Fiala na pátečním prvním zasedání nového kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN zadal ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi (ODS), aby vypracoval harmonogram projednávání rozpočtu a pravidla pro fungování státu v rozpočtovém provizoriu.

„Rozpočet, který připravila předcházející vláda, musíme přepracovat i z jednoho prostého důvodu. Je potřeba dát jasný signál, že vláda, stát chce něco dělat s inflací, proto není možné mít rozpočet s tak vysokým deficitem. Musíme ho snížit a vyslat společnosti signál, že vláda bere inflaci vážně a chce s ní něco dělat,“poznamenal Fiala.

Inflace v listopadu zrychlila meziroční růst na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Šestiprocentní růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v říjnu 2008. Aktuální vývoj nejvíce ovlivnily ceny v dopravě. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Sněmovna nový rozpočet do konce roku neschválí, Česko tak bude na počátku příštího roku hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Podle dřívějšího Stanjurova vyjádření bude rozpočtové provizorium nejdéle do března. V pátek po uvedení do funkce potvrdil, že vláda podle něj připraví návrh rozpočtu na příští rok zhruba do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února.