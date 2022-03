Uprchlická krize z Ukrajiny podle Fialy zpomaluje. Česko bude žádat o pomoc, ale ne s přerozdělováním

Uprchlická vlna z Ukrajiny do Česka související s ruskou invazí zpomaluje a zpomalování bude pokračovat, pokud se konflikt nerozroste, řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize premiér Petr Fiala. Zopakoval, že Česko nebude žádat Evropskou unii o přerozdělování běženců, bude ale chtít unijní pomoc, mimo jiné finanční. Praha 13:42 27. 3. 2022 (Aktualizováno: 14:55 27. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerský předseda také uvedl, že Česko bude pokračovat v dodávkách zbraní Ukrajině. „Co se děje na Ukrajině, nemůže nikoho nechat lhostejným,“ řekl Fiala.

K možným dodávkám těžkých zbraní, jako jsou stíhací letouny nebo tanky, od západních zemí se premiér vyjádřil opatrně. Takové dodávky podle něho nejsou už tak jednoduché, když se musí jednat o typy, s nimiž Ukrajinci umí zacházet a opravit je. Mezinárodní společenství je připraveno pomáhat, hledá prostředky, řekl Fiala.

Ohledně dřívějších žádostí ukrajinských představitelů o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou ministerský předseda uvedl, že ji lze zřídit ukrajinskými silami, pokud budou mít odpovídající zbraně. „Na dalších věcech se pracuje, nemohu jít do podrobností,“ dodal premiér.

Na propočtech nákladů, které dosud Česko neslo s uprchlickou vlnou, a na odhadu těchto nákladů do budoucna, pracuje podle Fialy ministerstvo financí. „Abychom mohli žádat podporu Evropské unie,“ uvedl. Česko patří společně s Polskem k nejvíce zasaženým státům, protože jsou cílovými zeměmi, připomněl.

K případnému přerozdělování ukrajinských uprchlíků mezi státy Evropské unie Fiala řekl, že o kvóty nežádá vedle Česka ani Polsko. „Pokud chtějí zůstat, ať zůstanou a my jim vytvoříme podmínky,“ uvedl.

‚Obrovský dopad na Evropu‘

Vyrovnávání s důsledky války na Ukrajině podle premiéra potrvá možná i příští rok. „Má obrovský dopad na Evropu,“ podotkl premiér. Nyní je podle něj nutný co největší nátlak na ruského prezidenta Vladimira Putina s cílem, aby konflikt co nejdříve skončil. „Pokud by Putin dobyl Ukrajinu, nemusí to tím skončit,“ varoval ministerský předseda.

Přijaté protiruské sankce jsou podle něho nebývalé a fungují, pro Putina a Rusko je složité z nich uniknout. Co se týče diplomatických jednání, míč je podle Fialy na straně ruského prezidenta. Premiér v této souvislosti odmítl názory, že Západ by chtěl Putina prostřednictvím Ukrajiny svrhnout.